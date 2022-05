Từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều mô hình, dự án hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hiệu quả và trở thành điểm tựa cho nông dân vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Tạo nhiều mô hình hiệu quả: Nuôi vịt đặc sản, trâu sinh sản

15 hộ nông dân tại thôn Làng Lủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên vừa được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND 1 tỷ đồng thực hiện Dự án nuôi trâu sinh sản do Hội ND tỉnh ủy thác. Tại xã Việt Tiến, Hội ND huyện Bảo Yên cũng đã giải ngân cho 3 dự án nuôi cá chép và cá rô lai đơn tính với 12 hộ nông dân vay, thời gian thực hiện dự án 24 tháng với số tiền 600 triệu đồng.

Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch Hội ND huyện Bảo Yên cho biết: Để các dự án phát huy hiệu quả, Hội ND huyện đã phối hợp với Phòng NNPTNT hỗ trợ nông dân đầu tư xây dựng các mô hình, xây dựng tổ hội nghề nghiệp, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị, chất lượng, quy mô, số lượng theo tiêu chuẩn OCOP. Đến nay, Quỹ HTND huyện Bảo Yên đang quản lý hơn 5 tỷ đồng cho 93 hộ vay, trong đó có 1 dự án trồng dâu, nuôi tằm; 3 dự án chăn nuôi gia súc; 2 dự án thủy sản và 1 dự án nuôi thủy cầm.

Mô hình nuôi vịt bầu đặc sản tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai được đầu tư vốn vay Quỹ HTND. Ảnh: Đ.T

"Sự tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ HTND chính là đòn bẩy giúp cho các hộ nông dân thêm tự tin để triển khai hiệu quả những mô hình phát triển sản xuất; giúp nông dân có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả". Ông Bùi Quang Hưng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Lào Cai

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Chủ tịch Hội ND huyện Bảo Yên khẳng định: Các dự án vay vốn Quỹ HTND huyện Bảo Yên đều phát huy tốt hiệu quả, tạo động lực phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao, nhất là xây dựng các tổ hội nghề nghiệp, mô hình tổ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh…

Riêng trong năm 2021, Hội ND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo thành lập mới 9 tổ hội nghề nghiệp nuôi cá tại xã Việt Tiến, nuôi vịt bầu đặc sản tại xã Nghĩa Đô, nuôi trâu tại xã Phúc Khánh, tổ hội trồng quế, chè tại xã Xuân Hòa…

Lựa chọn dự án cho vay

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Lào Cai, hết năm 2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Lào Cai là: 29,772 tỷ đồng. Trong đó, phân theo cấp quản lý: Nguồn Trung ương ủy thác: 14,4 tỷ đồng (chiếm 48%); nguồn cấp tỉnh: 7,720 tỷ đồng (chiếm 26%); cấp huyện: 7,652 tỷ đồng (chiếm 26%).

Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Lào Cai quan tâm đầu tư vốn xây dựng các dự án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng của từng địa phương như: Mô hình trồng cây cam Lương Sơn tại huyện Bảo Yên; bưởi Múc, cây lê, đào, hoa ly, địa lan, cây dược liệu atiso tại thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa); na dai tại huyện Bảo Thắng; mận tam hoa tại thị trấn Bắc Hà… đã thu hút và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở nông thôn với mức thu nhập ổn định bình quân từ 50-60 triệu đồng/năm. Nhiều mô hình đạt mức thu nhập lên đến 80-100 triệu đồng/năm.

Ông Bùi Quang Hưng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Lào Cai cho biết: Giai đoạn 2011-2020, doanh số cho vay qua nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đạt trên 59 tỷ đồng cho gần 1.800 lượt hộ vay thực hiện 104 dự án...

Phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ HTND, bước sang giai đoạn 2021-2025, Hội ND tỉnh Lào Cai xác định mục tiêu xây dựng khoảng 100 tổ, nhóm liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã tạo việc làm ổn định cho lao động nông thông qua các dự án, tăng thu nhập bình quân 25-30 triệu đồng/năm/hộ vay vốn.