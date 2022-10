Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Lâm Đồng xuất hiện nhiều mô hình có vốn lên đến hàng trăm tỷ

Sáng ngày 13/10, tại TP.Đà Lạt, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022 (Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi).

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Văn Long.

Tại hội nghị tổng kết, ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong 5 năm qua đã thực sự trở thành một phong trào chủ đạo nòng cốt trên địa bàn tỉnh. Phong trào đã lan tỏa phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn.

Ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Văn Long

Đặc biệt, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm tỷ đồng, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng. So với giai đoạn 2012 - 2016 số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 7,06%. Một số địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như TP.Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Đạ Tẻh…

Sau 5 năm, đã có nhiều hộ gia đình có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Văn Long.

"Phong trào nông dân SXKDG tại Lâm Đồng đã tác động rất lớn đến cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. Phong trào đã góp phần hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Đặc biệt, phong trào đã đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới", ông Đa Cát Vinh thông tin.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại Lâm Đồng đã đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Ảnh: Văn Long.

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 66.200 hộ đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp" (đạt 74% so với số hộ đăng ký). Trong đó, số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương là 292 hộ, cấp tỉnh hơn 3.800 hộ, cấp huyện hơn 19.000 hộ, cấp cơ sở hơn 42.000 hộ. Số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi tăng hơn 4.000 hộ so với giai đoạn 2012 - 2016 và đạt 35% so với tổng số hộ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho các gia đình nông dân tiêu biểu bì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2017-2022.

Cũng trong hội nghị tổng kết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 27 hộ gia đình đã có nhiều thành tích trong Phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giai đoạn 2017-2022. Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cũng tặng bằng khen cho 6 tập thể, 43 hộ gia đình nông dân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào.