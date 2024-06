Nông dân xứ đạo Đà Nẵng tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ban điều hành mô hình "Xứ đạo bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự" và mô hình "Gia đình nông dân xứ đạo gương mẫu tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông" tại thôn An Ngãi Tây 3.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Sơn và Hội Nông dân xã đã thông qua kế hoạch thực hiện mô hình với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, tập trung thực hiện phong trào thi đua "7 tốt đời, 3 đẹp đạo" do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Cụ thể, 7 tốt đời gồm: về phát triển kinh tế tốt, nếp sống tốt, trật tự xã hội tốt, giáo dục – y tế tốt, bảo vệ môi trường tốt, nghĩa vụ công dân tốt, tương thân và tương ái tốt; 3 đẹp đạo gồm: đẹp trong lòng đạo đức lối sống, đẹp trong tình bác ái yêu thương và đẹp trong nếp sống đạo.

Nhân dịp này, các đơn vị phối hợp thực hiện mô hình đã trao tặng 29 bình chữa cháy cho hộ nghèo và trao 29 suất quà với tổng số tiền 10.585.000 đồng. Đồng thời, Công an xã Hòa Sơn thực hiện tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn bà con nhân dân cách sử dụng bình chữa cháy.



Hội Nông dân xã Hòa Sơn thông qua mô hình đã hỗ trợ nhân dân thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ 1 mô hình nuôi heo trên đệm lót sinh học và sâu canxi, giúp đỡ 1 địa chỉ nhân đạo mỗi tháng 200.000 đồng. Hiện nay, Hội cũng đang đề xuất các cấp quan tâm hỗ trợ phát triển 2 mô hình vườn kinh tế trên địa bàn, từ đó hướng đến nhân rộng để giúp người dân cải thiện thu nhập.



Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Sơn cho biết: "Hội Nông dân xã ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình "Gia đình nông dân xứ đạo gương mẫu tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông" tại Chi hội Nông dân thôn An Ngãi Tây 3 nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo"; tích cực thi đua trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông, gắn với các phong trào thi đua của các tôn giáo và các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội ở thôn có đồng bào tôn giáo và hoạt động có hiệu quả vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh".



Hi vọng trong thời gian tới, mô hình sẽ hoạt động hiệu quả và tạo sự lan tỏa, hướng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành tiêu chí quốc phòng an ninh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Hòa Sơn.