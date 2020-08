Nông nghiệp công nghệ cao: Hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm công nghiệp tôm cả nước

Theo Sở NNPTNT tỉnh Bạc Liêu, năm 2019, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác của tỉnh Bạc Liêu đạt 365.000 tấn, bằng hơn 101% kế hoạch, tăng gần 7% so cùng kỳ (trong đó tôm đạt 155.000 tấn, tăng hơn 15% so cùng kỳ năm 2018). Trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 164.890 tấn, đạt hơn 41% kế hoạch, tăng hơn 2% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch phát triển của ngành thủy sản Bạc Liêu năm 2020, giá trị sản xuất tăng từ 25.055 tỷ đồng (năm 2019) lên 27.372 tỷ đồng (năm 2020), tăng thêm 225 tỷ đồng so với phương án đang thực hiện.