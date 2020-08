Nông nghiệp Thủ đô tăng trưởng 1,61%

Mô hình trồng cà chua công nghệ cao của nông dân Hà Nội. Ảnh: An Nhiên

Trong đó, diện tích gieo cấy lúa xuân năm 2020 toàn thành phố đạt 86,9 nghìn ha, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa ước đạt 60 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với cùng kỳ (cao hơn trung bình nhiều năm gần đây); sản lượng đạt 521,5 nghìn tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong chăn nuôi, đàn trâu 24,8 nghìn con tăng 2,5% so cùng kỳ; đàn bò 129,7 nghìn con, giảm 2,4%; đàn gia cầm 37 triệu con, tăng 2,78% so với cùng kỳ; đàn lợn khoảng 1,25 triệu con, giảm 3,9% so với cùng kỳ...

Đến nay Thủ đô đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Ngoài ra, đoàn thẩm tra thành phố đã tiến hành thẩm định thị xã Sơn Tây và các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh những mặt đạt được, ông Chu Phú Mỹ cũng cho biết ngành nông nghiệp Hà Nội đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu, nguồn cung ứng nguyên liệu.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng đến tổng đàn lợn, nông dân tái đàn khó khăn do giá con giống tăng cao, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tiếp tục tổ chức sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tái đàn lợn để đạt 1,8 triệu con vào cuối năm 2020...

Ngành NNPTNT Hà Nội phối hợp các địa phương đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, OCOP để cuối năm 2020 có 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP…