Số vụ phá rừng tăng so với cùng kỳ năm trước

Ngày 12/6, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch tỉnh Nguyễn Phi Long yêu cầu chính quyền các địa phương, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ rừng, xử lý nghiêm hành vi phá rừng.

Theo UBND tỉnh Bình Định, gần đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng xảy ra tại một số địa phương, nhất là các huyện miền núi và trung du.

Gốc cây to ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh bị cạo vỏ quanh gốc, triệt đường sống của cây. Ảnh: DT.

Lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho biết, 5 tháng đầu năm, đã xảy ra 9 vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật, diện tích thiệt hại 28.996 m2, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, có 6 vụ vi phạm khai thác rừng trái pháp luật (An Lão 2 vụ, Phù Mỹ 1 vụ, Vĩnh Thạnh 2 vụ, Vân Canh 1 vụ), tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021; lập biên bản 56 vụ vi phạm mua, bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Ngành chức năng đã tổ chức phá bỏ 44,755 ha cây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái pháp luật (An Lão 17,38 ha, Vân Canh 9,49 ha, Phù Mỹ 15,0 ha…).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, phải xác định công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Tránh trường hợp lợi dụng chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật.

"Đầu độc" rừng, chiếm 9ha đất trái phép ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh... cán bộ biết nhưng không báo cáo. Ảnh: DT.

Khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ các vụ phá rừng trái pháp luật. Xử lý nghiêm các vụ hủy hoại rừng để làm gương, răn đe các đối tượng vi phạm. Buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, thu hồi diện tích rừng và đất rừng bị lấn, chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật.

"Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn mà không phát hiện và tổ chức ngăn chặn kịp thời. Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của chủ rừng, các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra các hành vi vi phạm", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Đặc biệt, nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng nghiêm trọng trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình nhưng không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để thì lãnh đạo đơn vị đó phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều diện tích cây mì được trồng xen bên gốc cây đã chết. Ảnh: DT.

Đề nghị công an truy quét các điểm nóng phá rừng

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định cũng đề nghị công an tỉnh, truy quét các điểm nóng phá rừng, điều tra các vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, sớm khởi tố vụ án, bị can để xét xử trước pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh đúng quy định để giáo dục, răn đe chung. Điều tra các đối tượng nếu có dấu hiệu cầm đầu, bảo kê, kích động, lôi kéo người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Mới đây, từ phản ánh của công dân về việc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng để các hộ dân lấn chiếm, chặt phá rừng trái pháp luật, UBND tỉnh Bình Định đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm thu hồi lại diện tích rừng bị lấn, chiếm trái pháp luật. Qua đó phát hiện Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn để người dân phá, lấn chiếm trái phép hơn 9,1 ha rừng.

Chính quyền tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh tổ chức kiểm điểm và xử lý đối với tập thể, cá nhân để mất cây trồng trên diện tích rừng trồng do Nhà nước đầu tư.