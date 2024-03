NSND Lê Đức Trung: "Lê Tuấn Anh có thời gian chung chiêng vì chưa thỏa mãn"

Nghệ sĩ Lê Đức Trung được phong tặng NSND

Chia sẻ về niềm vui khi được nhận danh hiệu, NSND Lê Đức Trung bày tỏ với Dân Việt: "Đây là niềm vui, hạnh phúc cuối đời của một người đã cống hiến tất cả cho nghệ thuật trong mấy chục năm qua. Đối với tôi đây như là một phần thưởng đáng trân trọng.

Trong ảnh, hai bố con nghệ sĩ Lê Đức Trung, Lê Tuấn Anh lần lượt được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú hôm 6/3. Ảnh: FBNV

Thực ra, bây giờ tôi đã ở tuổi bên kia sườn dốc rồi. Tất nhiên là để đi đến ngày hôm nay và có được phần thưởng của mình cũng phải do tôi đã cố gắng, yêu nghề và làm tròn trách nhiệm của mình với cuộc đời và sự nghiệp.

Có những cái tôi bằng lòng và có những cái tôi thấy mình vẫn còn cần cố gắng hơn nữa. Nhưng tôi thấy mình không có gì siêu phàm, đặc biệt. Tôi chỉ là một trong hàng trăm nghìn người. Tôi thật sự sống rất đơn giản. Tôi đã sống để không ai có thể chê trách, đã làm việc thì làm hết sức mình và cũng có lúc mệt mỏi. Cuối cùng, tôi được ở vị trí này, được mọi người yêu quý, trân trọng thì tất nhiên đây là một niềm vui lớn".

Nghệ sĩ Lê Đức Trung là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu và truyền hình phía Bắc. Ở tuổi 85, ông là một trong những nghệ sĩ lớn tuổi nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt này.

NSND Lê Đức Trung (sinh năm 1939) trước khi đến với sân khấu ông từng là một người lính. Ông là một trong những gương mặt gạo cội của Nhà hát Tuổi trẻ thời kỳ đầu.

NSND Lê Đức Trung trong phim Hướng dương ngược nắng. Ảnh: VTV

Với ngoại hình điển trai, lịch lãm, phúc hậu... ông thường được giao vai chính diện. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với nhiều vở kịch của Lưu Quang Vũ trong suốt thời gian ở Nhà hát Tuổi trẻ như: Lời thề thứ 9; Lời nói dối cuối cùng; Mùa hạ cuối cùng; Sống mãi tuổi 17...

Đặc biệt, nam nghệ sĩ từng 3 lần vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 3 thể loại khác nhau: Kịch nói (Lịch sử và nhân chứng), nhạc vũ kịch (Giai điệu tháng 5) và phim truyền hình (Bác Hồ sống mãi với vùng than). Ngoài ra, NSND Lê Đức Trung còn nổi tiếng qua những vai diễn trong các phim như: Tội và tình; Kẻ tử tù tuổi 17; 12A và 4H; Vệt sáng ngược; Phóng viên thử việc...

Hơn 40 năm theo nghiệp diễn, với vóc người cao lớn và mái tóc trắng đặc trưng, ông luôn được các đạo diễn "chấm" vào vai giáo sư, bác sĩ… hay những nhân vật cấp cao như lãnh đạo chính quyền, sĩ quan cố vấn, chẳng mấy khi thấy ông "ác" trên màn ảnh. Cũng có đôi lần, "chán" làm người tốt, ông thử sức với những nhân vật… không tốt và kết quả là không thành công.

Ông dù có đóng vai ác thì cũng vẫn cứ không ác lắm ví như trong phim Trưởng giả học làm sang, ông vào vai một quý tộc… tán gái. Lần khác, ông hóa thân thành một tay buôn đồ cổ trong một dự án phim truyền hình.

Ông kể, trong bữa cơm với đoàn làm phim, mọi người đùa: "Thôi từ nay bác đừng đóng vai phản diện nữa, mặt bác không lừa được ai đâu". Từ đấy, NSND Lê Đức Trung chuyên tâm cho những nhân vật hướng thiện. Ông nghĩ đơn giản, nếu mình diễn không đạt thì nên nhường cho người khác, chứ không tham làm gì.

Năm 2020, ở tuổi ngoài 80, nghệ sĩ Lê Đức Trung vẫn tham gia phim truyền hình Hướng dương ngược nắng. Sau một chặng đường cống hiến miệt mài, hiện tại ông chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình.

Lê Tuấn Anh được phong tặng NSƯT

Lê Tuấn Anh vừa nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vào ngày 6/3/2024. Lê Tuấn Anh chính là con trai của NSND Lê Đức Trung. Cách đây một thời gian, Lê Tuấn Anh từng tuyên bố giải nghệ.

Hai bố con NSND Lê Đức Trung - Lê Tuấn Anh. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về quyết định giải nghệ của con trai mình, NSND Lê Đức Trung kể với PV Dân Việt: "Đó là suy nghĩ của Lê Tuấn Anh trong thời gian có những điều chưa được bằng lòng và có nhiều trăn trở. Có lúc Lê Tuấn Anh yêu nghề quá, cống hiến cho nghề nhưng chưa được đáp lại như ý muốn thì chưa thỏa mãn với chính mình và chung chiêng. Nhưng sau khi chung chiêng, Lê Tuấn Anh lại tiếp tục công việc. Tôi thấy như vậy cũng tốt thôi, bây giờ Tuấn Anh lại làm việc".

Nhận xét về con trai mình, NSND Lê Đức Trung cho biết, ông không định hướng nghề nghiệp cho con trai mình mà chỉ tạo điều kiện cho anh hoạt động nghề nghiệp. Giữa hai bố con có sự khác nhau về mô típ diễn xuất. Ông cho rằng, Lê Tuấn Anh rất thông minh, linh hoạt trong hài kịch, phù hợp khi vào các vai phản diện. Trong khi đó, NSND Lê Đức Trung thừa nhận, ông đóng các vai phản diện không thể vượt qua được những người khác nên ông tập trung vào những vai chính diện vì đó là cách để ông nâng cao chất lượng diễn xuất của mình.

Chia sẻ với PV Dân Việt về quyết định giải nghệ, NSƯT Lê Tuấn Anh cho biết: "Đúng là tôi đã rời Nhà hát Tuổi trẻ nơi tôi công tác, gọi là giải nghệ cũng không sai. Tôi quyết định không làm sân khấu nữa vì hiện nay sân khấu ít khán giả, vắng khách nên tôi cảm thấy không có nhiều cơ hội để cống hiến cho sân khấu. Nhưng nếu có vở diễn nào mà trước tôi đã từng đóng, không phải tập thêm, nếu Nhà hát cần thì tôi vẫn sẽ sẵn sàng về tham gia. Tôi vẫn tiếp tục đóng phim. Với phim ảnh, tôi thấy mình vẫn có thể cống hiến. Nghỉ ở Nhà hát rồi tôi có thời gian tham gia phim nhiều hơn".

Khi hai bố con lần lượt cùng nhận danh hiệu NSND, NSƯT một đợt, Lê Tuấn Anh chia sẻ với PV Dân Việt rằng: "Niềm vui nhân đôi, hai bố con đã chung một "chiến tuyến". Bố tôi rất vui! Trước kia, khi tôi hay đóng vai phản diện trên phim, bố tôi không thích. Ông thường nói tôi chẳng giống ông tẹo nào. Ông hay bảo tôi: "Mặt con không phải phản diện. Vai tử tế không đóng sao cứ nhận vai phản diện thế". Nhưng mỗi người có một thế mạnh riêng, tôi cũng không thể lựa chọn khi các đạo diễn lựa chọn tôi vào vai như thế".

Trên phim Lê Tuấn Anh đóng xã hội đen, tội phạm. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về danh hiệu NSƯT vừa được nhận, Lê Tuấn Anh cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi nhận được danh hiệu này. Điều tôi cảm thấy tự hào là tôi không phải diễn viên được đào tạo chính quy nhưng vẫn được ghi nhận sự cống hiến của mình trong nghề. Tôi rất vui vì mình đã đạt được danh hiệu này dù tôi đã rời sân khấu. Nói thật thì tôi thấy cũng hơi muộn. Hồ sơ của tôi đã được Nhà hát Tuổi trẻ nộp từ năm 2021. Ở Nhà hát Tuổi trẻ đợt này cũng có 3 người nữa được phong tặng NSƯT là Quanh Ánh, anh Thanh Bình và chị Nguyệt Hằng.

Là "con nhà nòi" nên Lê Tuấn Anh đã diễn xuất từ rất sớm. Từ lúc nhỏ, Lê Tuấn Anh đã được chọn đi đóng phim nhựa. Cậu bé 9 tuổi khi ấy được làm con của NSND Đoàn Dũng (phim Cha và con) và NSND Thế Anh (phim Trở về Sam Sao). Sau này, Lê Tuấn Anh vẫn đi làm phim nhưng cũng không xuất hiện quá nhiều lại thường là vai phụ, đặc biệt chỉ ai mời thì tham gia.

Bố từng làm Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng Lê Tuấn Anh thừa nhận chưa bao giờ vì chức vụ của bố mà được ưu ái hơn. Nếu như NSƯT Lê Đức Trung gắn với những vai diễn chính diện thì con trai ông - diễn viên Lê Tuấn Anh lại là người chuyên trị vai giang hồ, phản diện.

Vai phản diện đeo bám nam diễn viên từ sân khấu tới truyền hình, Lê Tuấn Anh thường nhận tuyến nhân vật phụ nhưng vẫn gây dấu ấn với khán giả trong nhiều phim như: Quỳnh búp bê; Hành trình công lý; Lựa chọn số phận và vai gã tổng giám đốc ma mãnh trong phim Đấu trí…

Trên sân khấu Lê Tuấn Anh đóng công an. Ảnh: FBNV

Trong đó, Lê Tuấn Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả khi đóng vai Phú - gã môi giới mại dâm trong phim Quỳnh búp bê. Một số khán giả nhận xét rằng, Tuấn Anh đóng vai Phú quá đạt, đúng miệng lưỡi lắt léo của kẻ đi chăn dắt. Sau phim Quỳnh búp bê, đạo diễn Mai Hồng Phong tiếp tục trao cho anh vai diễn "Thắng bom" trong phim Lựa chọn số phận.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục vào vai Thuận phim Phố trong làng, khiến khán giả vô cùng bức xúc vì màn hóa thân xuất sắc. Thuận là một tên xã hội đen trong xã Tân Xuân. Thuận bị khán giả ghét bởi những trò lừa lọc bẩn thỉu, sống hai mặt. Để đảm bảo an ninh địa bàn xã Tân Xuân, cấp trên đã yêu cầu công an xã Tân Xuân thực hiện việc lắp đặt camera. Tuy nhiên, khi thực hiện lực lượng công an đã bị người dân phản đối kịch liệt. Chính Thuận đã "giật dây" xúi bà con phản ứng tiêu cực.

Thường hay bị "ném đá" trên phim, nam diễn viên hiểu được rằng, khán giả phản ứng như vậy cho thấy sự thành công về vai diễn. Trên sân khấu Lê Tuấn Anh đóng nhiều loại vai như: vai hài, công an, doanh nhân thành đạt... Các vai diễn giúp nam nghệ sĩ giành được các huy chương Bạc, huy chương Vàng trong các kỳ liên hoan sân khấu gần đây lại đều là vai chính diện. Cụ thể, năm 2018, vở diễn Nhà ô sin dự Liên hoan sân khấu toàn quốc và vai diễn của Lê Tuấn Anh giành huy chương Vàng. Vai cảnh sát quan liêu của nam nghệ sĩ trong Ai là thủ phạm (kịch bản Lưu Quang Vũ) dự thi Liên hoan sân khấu hình tượng người chiến sĩ công an đã giành huy chương Bạc.