Buổi chiều cuối năm, chiếc ô tô dừng trong khuôn viên của trung tâm, những đứa trẻ lớn nhỏ chạy ùa ra đón mẹ Hương. Mồ hôi lấm tấm vẫn còn in trên mặt người mẹ, đứa thì nắm tay, đứa xách phụ đồ.

Biết một bên tai của mẹ Hương không nghe được, tụi nhỏ vừa đi, vừa cất giọng thật to: "Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không". Hương cười mỉm, xoa đầu đứa nhỏ. Chúng là trong số hàng trăm trẻ bị bỏ rơi khắp các tỉnh miền Đông Nam bộ được chị Hương mang về nuôi tại trung tâm nhân đạo Quê Hương.

"Tôi đang nuôi 340 trẻ và đều cho các con đi học đàng hoàng", chị Hương nói.

Chị Hương cùng những đứa con nuôi tại mái ấm của mình. Ảnh: NVCC

Từ đứa trẻ bụi đời thành bà mẹ có hơn 300 đứa con

Xắn tay áo, người phụ nữ để lộ những vết sẹo bị bạo hành xưa kia còn in hằn trên thân thể. Chị kể, cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng, và ở với bà. Năm 8 tuổi, Hương được người đàn ông nhận làm con nuôi. Khoảng thời gian đó, chị luôn bị người bố nuôi bạo hành và nhốt trong nhà. May mắn được hàng xóm cứu, Hương trốn thoát và bắt đầu chuỗi ngày sống lang bạt trên những con tàu Bắc – Nam.

Năm 17 tuổi, chị trôi dạt vào Sài Gòn bằng đường tàu. Vào một đêm đang ngủ bụi tại bến xe miền Đông, Hương nghe tiếng khóc của trẻ con. Chị kể, tiến lại gần thấy bé gái nằm trên bãi rác, người còn đỏ hỏn. Không nhà, không tiền nhưng sợ cô bé sẽ thành một Tiểu Hương thứ 2, cô quyết định ôm đứa trẻ theo mình và đặt tên là Anh Đào.

Mỗi ngày xin cơm, Hương xin thêm sữa cho đứa nhỏ. Chị làm đủ nghề để có tiền nuôi sống cô bé. Tháng 12/1989, Hương đang phụ việc ở một quán ăn thì gặp người đàn ông Đài Loan. Ông nhận chị làm con nuôi. Trước khi về nước, ông cho Hương 20 lượng vàng cùng lời nhắn: "Mua một căn nhà để che mưa nắng". Cầm số vàng đó, chị mua căn nhà ở quận 1 và cho những đứa trẻ bụi đời vào ở.

"Hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với tôi, khi chỉ một ngày sau, có người đến tìm mua lại căn nhà với giá 45 lượng vàng. Tôi bán ngay", chị kể.

Có số vàng lớn hơn, Hương tiếp tục mua căn nhà khác và một chiếc xe du lịch để cho thuê. Không biết chữ, hay tính toán nhưng chị luôn gặp may trong việc kinh doanh địa ốc và thắng lớn. Tiểu Hương bước vào thương trường một cách vô tình như thế.

"Có tiền, tôi đón những đứa trẻ lang thang, bị bỏ rơi về nuôi dưỡng, thuê người dạy chữ và cả ngoại ngữ", chị kể.

Từ số vốn ban đầu ấy, số trẻ được chị nuôi dưỡng, chăm sóc ngày một nhiều hơn. Người mẹ bắt đầu nghĩ đến việc thành lập một cơ sở bài bản để các con được chăm sóc, học hành, tương lai tốt hơn.

Những ngày đầu chưa có người hỗ trợ, một tay chị Hương chăm nom cho các con. Ảnh: NVCC

Năm 2001, Trung tâm nhân đạo Quê Hương được thành lập làm nơi nương tựa cho hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhớ lại ngày tháng đó, chị Hương nước mắt chực trào: "Chỉ khi bản thân mình trải qua hoàn cảnh bị bỏ rơi, lang thang đầu đường, xó chợ thì mới làm được điều này. Tôi hạnh phúc khi có các con đến bên cạnh".

Ở đây, bọn trẻ được chăm sóc và giáo dục làm người. Đủ tuổi, chị Hương cho các con đến trường, nhiều em đã bước vào đại học, cao đẳng. Khi chúng trưởng thành, chị tìm việc ở các công ty lớn để con có thể tự kiếm sống bằng chính công sức của mình, vừa học hỏi và hoàn thiện bản thân. Một xưởng sản xuất nước tinh khiết với tên gọi Quê Hương vừa là nguồn thu nhập để duy trì trung tâm, cũng là môi trường để con chị học việc.

"Điều đó sẽ giúp các con ra đời không bị bỡ ngỡ và tự tin lo cho cuộc sống của mình", chị nói.

Trao yêu thương nhận lại yêu thương

Một mình cáng đáng mọi việc chỉ để kiếm tiền nuôi trẻ bị bỏ rơi và đi làm từ thiện, nơi đâu có bão lũ hoặc thiên tai thì nơi đó sẽ có mặt chị đến để tặng quà, hỗ trợ.

Chị kể, khi được tiếp nhận, trẻ bỏ rơi đa phần trong thể trạng yếu. Có em bị côn trùng cắn, hoặc do mẹ tự sinh dẫn đến con bị gãy xương, hay do ép sinh non. "Tôi cùng các bảo mẫu phải vệ sinh và chăm sóc đặc biệt mỗi ngày để duy trì sự sống cho các con", chị nói.

Trong hàng trăm bé tại đây, trường hợp kỳ diệu nhất là Huỳnh Tiểu Như, 33 tuổi. Chị Hương tiếp nhận bé khi mới lọt lòng hai ngày, chỉ nặng 700g, thân thể dính đầy đất cát. Ngoài việc nhọc công chăm sóc, mỗi đêm, chị cầu nguyện cho con bé khỏe mạnh, khôn lớn.

Tiểu Như khi xưa giờ đã trưởng thành với thể chất tốt, cân nặng khoảng 50kg, chiều cao 1,7m. Hiện chị đang hỗ trợ mẹ Hương những công việc ở trung tâm.

Đến bây giờ, điều chị Hương cảm thấy day dứt nhất là không thể cứu sống Anh Đào, đứa trẻ bị bỏ rơi đầu tiên đến với chị. Tháng 8/2021, tại trung tâm có hơn 100 trẻ em cùng người chị Anh Đào, dương tính với Covid-19.

Hơn một tuần sau, chị Hương gần như suy sụp khi nghe tin Đào qua đời ở tuổi 36. "Tim tôi quặn thắt vì sự ra đi của con bé. Covid-19 thực sự đáng sợ, có thể lấy đi mạng sống bất cứ đứa con nào của tôi", chị Hương bật khóc, nhớ lại.

Không chỉ nuôi từng bữa ăn, chăm lo giấc ngủ cho các con, chị Hương còn mong muốn chúng đều học hành nên người. Ảnh: NVCC

Để có thể nhớ tên hơn 300 đứa con, mỗi đêm chị Hương đến ngủ với chục đứa. Mẹ con tỉ tê nhau, chúng hỏi chị "Có nhớ tên con là ai không?". "Cứ lần lượt thay phiên nhau như thế, tôi lưu dần tên các con trong đầu mình", chị kể.

Đến nay, sau hơn 20 năm xây dựng mái ấm, đã có nhiều đứa con trưởng thành và tự mình kiếm sống với đủ ngành nghề. Đặc biệt, chị Hương cũng làm chủ hôn, chứng kiến cả trăm con nên duyên vợ chồng.

Chị kể, bao năm qua bạn bè dần rời xa vì nghĩ chị "khùng", suốt đời chỉ lo cho con cái người dưng, hạnh phúc của mình thì không quan tâm. Chị cười nói: "Cũng có nhiều người ngỏ ý thương nhưng khi thấy mình có hàng trăm đứa con, ai cũng sợ bỏ đi. Hạnh phúc của tôi bây giờ là những đứa con không máu mủ luôn gọi tiếng mẹ".

Chị kể, gần đây căn bệnh ung thư vú lại tái phát. Cách đôi ba tháng chị lại sang Mỹ điều trị. "Tôi không dám để tụi nhỏ biết, vì chúng sẽ buồn, sợ mẹ khổ rồi bỏ học", chị nói,

Ông Tuấn, người hỗ trợ chị Hương quản lý ở trung tâm nhiều năm qua cho biết, có những đợt chị nằm viện điều trị dài ngày, không gặp mẹ Hương, lũ trẻ trở nên biếng ăn. Nhiều bé khóc, cứ đòi gặp chị. "Các bảo mẫu phải dỗ dành nói mai mẹ Hương về, chúng mới chịu. Lỡ mai mốt cô Hương không còn ở bên, không biết lũ trẻ sẽ ra sao", ông nói.

Một lần gọi cho mẹ Hương, nghe giọng yếu ớt, Huỳnh Tiểu Cường đoán được mẹ đang bệnh nặng. Vì thế, tốt nghiệp cấp 3, Cường chọn một trường cao đẳng gần nhà theo học. Cậu nói, vừa tiện đi học và giúp được các em nhỏ trong trung tâm. "Em học bên điện nên có thể sửa những thứ linh tinh ở trung tâm, giúp mẹ Hương đỡ gánh nặng phần nào", Cường 18 tuổi, nói.

Nhiều em đã trưởng thành và quay lại mái ấm hỗ trợ mẹ Hương dìu dắt các em khác. Ảnh: NVCC

Sợ bệnh tình chuyển biến xấu, để yên tâm chị Hương viết sẵn tâm thư với hy vọng: "Một ngày tôi không còn trên đời này nữa, mong quý vị hảo tâm hãy thay tôi chung tay chăm lo cho các con".

Sau một chuyến đi xa, trở về nhà, chị Hương rảo bước đến từng phòng thăm nom các con. Ghé ngang căn phòng khi bọn trẻ đang ngủ, người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ tay đứa trẻ đang gác trên mặt bạn, đắp chăn, hôn lên má con, rồi rời đi.

"Mỗi đứa trẻ đến với tôi như món quà ông trời ban tặng. Hôm nay tôi có tất cả là của xã hội cho. Tôi sẽ trả về cho xã hội hết và chỉ cầu mong cho mình hai chữ bình an", chị tâm niệm.

Chị Huỳnh Tiểu Hương được trao tặng Đĩa vàng Cống hiến vào tháng 12 vừa qua. Ảnh: VIETKINGS