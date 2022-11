3 phim bom tấn Mỹ được mong chờ cuối năm 2022

Black Panther: Wakanda Forever

Với kinh phí lên đến 250 triệu USD, Black Panther: Wakanda Forever là một trong những bộ phim đắt đỏ nhất Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) nói riêng và cả lịch sử điện ảnh nói chung. Nhờ đó mà đạo diễn Ryan Coogler đã mang đến cho khán giả phần hình ảnh vô cùng choáng ngợp. Không chỉ trở lại Wakanda, tác phẩm còn khám phá nhiều vùng đất khác nhau trên khắp thế giới và quốc gia dưới đáy biển Talokan mang phong cách người Châu Mỹ bản địa.

Talokan mang đậm màu sắc văn hóa với các công trình kiến trúc độc đáo. Thành phố dưới đáy biển không chỉ quy mô, đồ sộ về mặt hình ảnh mà còn được chăm chút tới từng chi tiết hoa văn nhỏ nhất. Trang phục của Talokan là sự kết hợp khéo léo giữa người Aztec cổ và những phụ kiện lấy cảm hứng từ vảy cá do thời gian dài sống dưới nước. Nhiều ngôn ngữ khác nhau xuất hiện trong phim cho thấy sự kỳ công và tinh tế của ê-kíp.

Bên cạnh hình ảnh, yếu tố hành động của Black Panther: Wakanda Forever cũng xuất sắc bậc nhất trong MCU. Những cảnh chiến đấu giữa Okoye (Danai Gurira) và binh lính Talokan vô cùng đẹp mắt, gợi nhắc tới cảnh đấu tay đôi của Captain America/Steve Rogers (Chris Evans) với Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan) trong Captain America: The Winter Soldier (2014). Cuộc chiến giữa hai cường quốc mạnh nhất Trái Đất này cũng là những đại cảnh hoành tráng, khốc liệt với sức tàn phá đáng sợ.

Âm nhạc cũng là một điểm nhấn đặc sắc của Black Panther: Wakanda Forever. Phim sở hữu một loạt ca khúc nổi tiếng như: Lift Me Up của Rihana, No Woman, No Cry, Con La Brisa hay Wake Up… Những ca khúc được lồng ghép khéo léo qua các phân đoạn để đẩy mạnh cảm xúc của khán giả, tạo cảm giác hùng hồn hay tăng yếu tố kịch tính trong các cảnh hành động.

Black Panther: Wakanda Forever là bộ phim khép lại năm 2022 của Vũ trụ điện ảnh Marvel trên màn ảnh rộng. Cho đến nay, "bom tấn" này đã nhận được hơn 300 bài phê bình trên trang web tổng hợp ý kiến phê bình Rotten Tomatoes, trong đó 84% là những đánh giá tích cực. Phim cũng được khán giả chấm điểm "A" - mức cao thứ 2 sau "A+" - trên khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường CinemaScore thực hiện.

Black Panther: Wakanda Forever là một trong những bom tấn đáng mong đợi nhất trong năm 2022. Báo cáo của Walt Disney Co cho thấy siêu phẩm này đã mang về doanh thu 180 triệu USD sau 3 ngày công chiếu tại 4.396 rạp thuộc Bắc Mỹ. Đây là thành tích mở màn ấn tượng nhất trong lịch sử các tháng 11 và là thành tích mở màn cao thứ 2 tại Bắc Mỹ kể từ đầu năm đến nay, sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange 2) - cũng là một phim của Marvel Studios.

Tại thị trường quốc tế, Black Panther: Wakanda Forever đã thu về 150 triệu USD, qua đó nâng tổng doanh thu ra mắt toàn cầu lên mốc 330 triệu USD.

Aquaman 2

Aquaman 2 là bộ phim thứ 8 của vũ trụ DC xác định ngày công chiếu, tuy nhiên các fan hâm mộ của bộ phim sẽ còn phải đợi khá lâu để được gặp lại Vua biển cả. Không còn nghi ngờ gì khi nói rằng, Aquaman là bộ phim thành công nhất của vũ trụ điện ảnh DC trong những năm gần đây. Vào năm 2017, Justice League của DC đã gây thất vọng lớn với người hâm mộ của hãng này, tuy nhiên, thật may vì lịch sử đã không lặp lại cùng Aquaman.

Bộ phim đã liên tiếp "làm mưa làm gió" trên màn ảnh rộng mặc những uy hiếp đến từ Bumblebee và Mary Poppins trở lại, bộ phim thu được tổng doanh thu lên đến 1.139 tỷ USD. Với con số này, Aquaman: Đế vương Atlantis đứng thứ 8 trong 10 bộ phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời đại đồng thời là bộ phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất của DC, vượt qua The Dark Knight Rises và The Dark Knight.

Với sự thành công vang dội như thế, sẽ không lấy gì làm khó hiểu khi DC và Warner Bros. muốn làm tiếp phần 2. Kể từ đầu tháng 2 năm nay, các nhà sản xuất phim đã tuyên bố phần 2 của bộ phim này đang trong quá trình sản xuất. Theo như trang Variety, Aquaman 2 dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 16/12/2022. David Leslie Johnson – McGoldrick, đồng tác giả của phần 1 sẽ là người chấp bút để viết tiếp câu chuyện cho phần phim này.

Aquaman đã được công chiếu đầu tiên tại Trung Quốc – một thị trường tiềm năng cho các bộ phim bom tấn trong những năm gần đây trước khi ra rạp tại thị trường Bắc Mỹ. Chính điều này đã khiến bộ phim nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả của đất nước tỷ dân, mang lại doanh thu phòng vé đáng kể, không biết liệu đến phần 2 này các nhà sản xuất có tiếp tục áp dụng chính sách này hay sẽ quay trở lại với khán giả thị trường Bắc Mỹ?

Avatar: Dòng chảy của nước

James Cameron từng mất 15 năm ấp ủ trước khi cho ra đời Avatar (2009) – bộ phim thay đổi lịch sử điện ảnh thế giới và nhà làm phim Canada tốn thêm hơn một thập kỷ để hoàn thiện phần hai.

Ngày 18/12/2009 được nhiều nhà phê bình xem như cột mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển ngành điện ảnh thế giới. Siêu phẩm Avatar mở ra cuộc cách mạng về công nghệ phim 3D tại phòng vé. Ý tưởng thực hiện bộ phim này được James Cameron ấp ủ từ 15 năm trước, nhưng các phương tiện kỹ thuật lúc bấy giờ chưa cho phép ông hiện thực hóa giấc mơ.

13 năm trôi đi, nhà làm phim Canada không đạo diễn thêm bất kỳ dự án nào mà dành công sức nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp. Avatar: Dòng chảy của nước dự kiến phát hành tháng 12, nhận sự mong ngóng của đông đảo tín đồ yêu thích môn nghệ thuật thứ 7. Ba tập phim tiếp theo cũng đã được lên kế hoạch sản xuất, dự kiến ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028 với chi phí khoảng 1 tỷ USD cho cả bốn phần.

Đội ngũ của James Cameron bắt tay vào Avatar: Dòng chảy của nước từ năm 2010, ngay sau khi phần một vươn lên trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại rạp. Trong ba năm, vị đạo diễn tài ba gặp trắc trở trong khâu kịch bản. Nhiều ý tưởng được đưa ra và bị gạt bỏ không lâu sau đó. James Cameron cảm thấy chúng đều không đủ mới lạ, giàu ý nghĩa để tiếp nối thành công của phần cũ. Những ý tưởng này sau đó được góp nhặt và đưa vào bộ truyện tranh Avatar: The High Ground, dự kiến phát hành cuối năm nay.

Biên kịch Josh Friedman trở thành người cứu cánh của James Cameron trong giai đoạn khó khăn này. Hai người hợp tác viết tiếp câu chuyện của vùng đất Pandora trong suốt bốn năm từ 2013 đến 2017. Cùng nhau, họ liên tục mở rộng vũ trụ Avatar sáng tạo ra nhiều vùng đất, nhân vật mới. Đây cũng là lúc James Cameron quyết định mở rộng bộ phim từ một trilogy (ba tập) thành pentalogy (năm tập). Năm 2018, đạo diễn người Canada lần đầu hé lộ câu chuyện về bộ tộc Metkayina – những người chuyên sinh sống dưới nước sẽ là trọng tâm phần hai.

Bộ phim nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) người Na'vi thuộc tộc Omaticaya. Họ nhận nuôi một con trai loài người và bắt đầu xây dựng gia đình với các con tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải chiến đấu để bảo vệ quê hương.