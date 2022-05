"Nữ quái" cho một số tiệm vàng "dính" nhẫn vàng giả

Đối tượng Nguyễn Thị Liên.

Trước đó, khoảng cuối tháng 4/2022, một số tiệm vàng trên địa bàn xã Hòa Thạch và xã Phú Cát (Quốc Oai) bị một đối tượng nữ lừa đảo đến cửa hàng bán nhẫn vàng giả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Liên - nghi can liên quan đến các phi vụ lừa đảo nói trên.

Tại cơ quan công an, Liên khai nhận, ngày 22/4/2022, đối tượng đã bán 1 chiếc nhẫn vàng giả cho một cửa hàng vàng ở xã Hòa Thạch với giá hơn 4,3 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, Liên tiếp tục mang 1 chiếc nhẫn vàng giả bán cho một cửa hàng vàng ở xã Phú Cát với giá 4 triệu đồng.