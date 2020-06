Nữ tiếp viên karaoke ở Đồng Nai thoát y phục vụ khách

Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay (29/6) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với quán karaoke vi phạm trong hoạt động kinh doanh, để tiếp viên khỏa thân phục vụ khách.

Nữ tiếp viên tiếp khách không mặc quần áo - Ảnh: CAĐN

Vào tối qua, lực lượng thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ngọc Châu (xã An Phước, huyện Long Thành) do bà Mai Thị Kiêu (SN 1961) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại 3 phòng có 15 khách nam đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn, xung quanh là nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang tiếp bia.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 tiếp viên nữ không mặc quần áo đang nhảy múa với khách ngay trong phòng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán khai nhận khoảng 18h hàng ngày sẽ cho các tiếp viên ăn mặc gợi cảm đợi sẵn trong phòng nghỉ của quán.

Khi có khách đến hát, bà Võ Thị Cẩm Phượng (SN 1979, quản lý quán) sẽ gọi các nữ tiếp viên lên phòng cho khách chọn để phục vụ với số tiền bo 300 nghìn đồng. Riêng nữ tiếp viên thoát y thì tiền bo thấp nhất là 500 nghìn.

Được biết, quán karaoke Ngọc Châu trước đây có tên là Ý Ngân, bị công an bắt quả tang do để tiếp viên múa thoát y vào đầu năm nay, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.