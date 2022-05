Nuôi cá đặc sản trên sông Sở Thượng ở Đồng Tháp mấy hôm nay dân lo ngay ngáy vì hiện tượng gì?

Tại TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), thời điểm này, gần 200 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Sở Thượng, thuộc phường An Lạc và An Thạnh đang gặp khó khăn do thủy triều trên sông xuống thấp, dẫn đến tình trạng thiếu oxy cục bộ và dịch bệnh phát sinh trên đàn cá nuôi.