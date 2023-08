Nuôi cá trắm, trồng cây ăn quả từ tiền vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, ở Yên Bái bà con đang khá giả

Giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân nuôi cá trắm, ốc nhồi, trồng cây ăn quả

Tháng 6/2023 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã giải ngân 600 triệu đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) cho 12 hộ nông dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tham gia Dự án "Chăn nuôi cá trắm thương phẩm".

Là một trong 12 hộ hội viên xã Thượng Bằng La được vay vốn Quỹ HTND, bà Bùi Thị Thủy (thôn Thiên Bữu) chia sẻ: "Được vay vốn Quỹ HTND đầu tư nuôi cá trắm, chúng tôi rất phấn khởi bởi đã có nguồn vốn để mở rộng diện tích ao nuôi, đầu tư thêm con giống. Chúng tôi cũng luôn học hỏi và trao đổi kỹ thuật để cá phát triển tốt, phấn đấu 3 năm sẽ trả được tiền vốn".

Mô hình trồng chanh của hội viên nông dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thanh Tâm

Cùng với Văn Chấn, từ đầu năm đến nay, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh Yên Bái cũng đã giải ngân 3 dự án với số tiền 1 tỷ đồng cho 21 hộ vay tại huyện Lục Yên. Cấp huyện đã giải ngân 220 triệu đồng cho 6 hộ vay thực hiện dự án chế tác đá phong thủy và nuôi bò tại 2 xã Vĩnh Lạc, Liễu Đô. Đến nay, toàn huyện Lục Yên đang cho 144 hộ vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp để thực hiện 28 dự án, tổng dư nợ gần 5 tỷ đồng.

Chị Lương Vân Hường - Chủ tịch Hội ND huyện Lục Yên cho biết: "Các dự án vay vốn từ Quỹ HTND đã tạo điều kiện cho hộ hội viên mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ theo hướng liên kết. Điển hình như: Mô hình chế tác đá phong thủy tại xã Tân Lĩnh, Vĩnh Lạc; nuôi cá lồng ở xã An Phú, nuôi ốc nhồi thương phẩm, cá thương phẩm ở xã Phúc Lợi; trồng na tại xã Tân Lĩnh, sản xuất rau trong nhà màng theo hướng hữu cơ tại thị trấn Yên Thế...

Từ đó, giúp nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, góp phần hình thành các tổ, nhóm liên kết trong sản xuất, kinh doanh tạo tiền đề để phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông, lâm nghiệp, các chi hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện".

Xây dựng nhiều mô hình liên kết

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Yên Bái, tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh hiện đạt gần 34 tỷ đồng. Trong đó nguồn ủy thác từ quỹ T.Ư Hội trên 7 tỷ đồng, quỹ cấp tỉnh 15,54 tỷ đồng, quỹ cấp huyện là 11,33 tỷ đồng, tăng 693 triệu đồng.

6 tháng đầu năm 2023, Hội ND tỉnh Yên Bái đã giải ngân cho 519 hộ vay từ nguồn Quỹ HTND thực hiện 130 dự án với tổng số vốn trên 15 tỷ đồng, giúp cho hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và tăng thu nhập.

Ông Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Yên Bái cho biết: Việc triển khai các dự án vốn vay từ nguồn Quỹ HTND được thực hiện đúng quy định, đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích. Hội ND tỉnh Yên Bái ưu tiên các dự án vay vốn Quỹ HTND để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và có sự liên kết sản xuất, kinh doanh. Hội ND tỉnh Yên Bái cũng khuyến khích sử dụng vốn theo nhóm hợp tác xã, tổ hợp tác…

Việc triển khai tốt các dự án vay vốn Quỹ HTND và các ngân hàng đã tạo điều kiện cho hội viên mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hộ, xây dựng nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Điển hình như dự án trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; dự án trồng lúa nếp tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên; chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Xuân Lai, nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà tại các xã Hán Đà, Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình.

Nhiều hộ, sau khi dự án kết thúc, đã nâng mức thu nhập bình quân từ 200 - 300 triệu đồng/năm. Đặc biệt, một số mô hình đạt mức thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm. Các dự án đã đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Yên Bái khẳng định, nguồn vốn vay từ Quỹ HTND là "trợ thủ" đắc lực giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế. Qua đó, Hội ND cũng khẳng định rõ nét vai trò đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống.