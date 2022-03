Nuôi loài thú trong chuồng bò, đẻ sòn sòn, con non nuôi nuôi 2-3 tháng là trai làng Gia Lai bán được 1,2 triệu/cặp

Từ 6 con dúi giống, anh Trần Ngọc Hiệp (thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã gầy dựng đàn dúi phát triển hơn 170 con, mang lại thu nhập 120-150 triệu đồng/năm.