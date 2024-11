Nuôi vịt bầu quỳ bơi hàng đàn ngoài suối, bán làm con đặc sản, dân nơi này ở Nghệ An giàu hẳn lên Dân nơi này ở Nghệ An nói lãi to nhờ nuôi con đặc sản thịt thơm, ngọt

Vịt bầu quỳ từ xưa là đặc sản của người dân xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Vịt bầu quỳ ở xã Bình Chuẩn nổi tiếng thịt ngọt, thơm. Nay, người dân xã Bình Chuẩn ứng dụng khoa học kỹ thuật để nuôi vịt bầu quỳ thương phẩm mang lại hiệu quả cao.