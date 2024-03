Ở Việt Nam có một loài cây rất đặc biệt, sau khi bị sâu cắn lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có

Một loài cây đặc biệt, sau khi bị sâu cắn, lại tạo ra một loại đặc sản hiếm có, được gọi là trà Đông Phương mỹ nhân, hay còn được mệnh danh là "Nữ hoàng của các dòng trà".

Trà Đông Phương mỹ nhân được tạo ra từ lá chè bị rầy xanh cắn, và sau đó đã trở thành một loại trà quý và độc đáo, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trà Đông Phương mỹ nhân xuất phát từ Đài Loan, Trung Quốc, và lần đầu tiên được giới thiệu cho hoàng gia Anh vào cuối thế kỷ 19. Trà Đông Phương Mỹ Nhân hay còn có tên khác là Trà Ngũ sắc, Ngọn trắng, Bành Phong,… là một loại trà nổi tiếng bởi hương trà mùi hoa hồng, phảng phất mùi trái nho chín thơm mát, nước ngả màu hổ phách, đỏ ánh cam óng ánh, vị ngọt mật thanh thoát.

Phẩm trà thì đẹp như dáng vẻ người con gái đẹp vừa thanh tú, nhỏ nhắn vừa lộng lẫy: đỉnh búp có màu bạc, ở dưới là màu vàng, điểm màu nâu, đỏ nhìn kỹ có chút xanh; bã trà sau khi pha lại có hồng nhẹ, tươi tắn. Chính vì sự tuyệt vời của hương, vị và phẩm trà khiến cho Nữ hoàng Anh phải thốt lên: "Oriental Beauty"

Trà Đông Phương Mỹ Nhân mới được ra đời từ cuối những năm của thế kỷ XIX, do một lý do hết sức tình cờ. Ngày ấy, ở vùng núi Bắc Sơn, các cây trà nguyên liệu Oolong được trồng với quy mô lớn. Các vụ trà thường được sử dụng là xuân và thu, vì vào mùa hè, thì vườn trà lại bị một loại rầy xanh ăn lá. Do đó các thương nhân và người làm trà thường không sử dụng và thu mua lá trà vào mùa hè vì cho rằng chúng đã bị hỏng và kém phẩm chất.

Có một truyền thuyết như sau: Lúc ấy, ở huyện Tân trúc, có một người nông dân do tiếc công sức của mình, vẫn quyết định thử chế biến những là trà bị rầy ăn này. Nhưng không ngờ, sau khi làm xong, thì loại lá trà này lại tạo ra hương vị đặc biệt và quyến rũ kì lạ. Ông đã đem trà này và giới thiệu tới một doanh nhân người Anh là John Dodd. Vì mối nhân duyên này, mà trà Đông Phương Mỹ Nhân đã du nhập sang xứ trời Âu và làm mưa làm gió trên thị trường trà này.

Về sau, cách thức sản xuất ra trà Đông Phương Mỹ Nhân, được các trà sư Đài Loan đưa sang Việt Nam vào hồi những năm 1990 tại các vùng trà như Mộc Châu, Lâm Đồng… Với điều kiện khí hậu đặc biệt, vùng này sản xuất ra trà với hương vị đậm đà và mùi thơm đặc trưng.

Trà Đông Phương Mỹ Nhân là sự tổng hòa hoàn hảo giữa hai yếu tố: Những nốt hương vị mật ong, hoa hồng và trái cây đang độ chín mọng ở hương vị nền, cùng với những cảm giác êm dịu như từ nhiều loại hoa và trái cây khác phảng phất vô cùng hấp dẫn. Hai khía cạnh hương vị này hòa quyện với nhau vừa thanh, vừa ngọt, lại sở hữu hương thơm nhẹ nhàng đầy kiêu hãnh.

Trà Đông Phương Mỹ Nhân được làm từ cây trà oolong Thanh Tâm, được lên men tự nhiên 85%, là một loại trà oolong có một không hai trong lịch sử hàng nghìn năm về trà. Sự kết hợp đa dạng các yếu tố của tự nhiên, của sự phát hiện ngẫu nhiên từ con người, và những sự nỗ lực đầy tâm huyết để có một tác phẩm hoàn chỉnh mười phân vẹn mười, như vẻ đẹp hòa chung với tài năng, đức hạnh của người con gái Phương Đông. Tuy nhiên, sản lượng của trà Đông Phương mỹ nhân ở Việt Nam hiện vẫn còn ít và có giá thành cao.

Hy vọng rằng trong tương lai, những cây chè trồng ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo ra sản lượng trà Đông Phương mỹ nhân đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.