Ở Vĩnh Long có một "vương quốc đỏ" rộng hơn 3.000ha đẹp như phim, ngắm thôi đã mê lắm rồi

Từ cầu Mỹ Thuận, nơi dòng Cổ Chiên tách khỏi sông Tiền, kéo dài khoảng 30km đến kênh Thầy Cai là làng nghề gạch gốm – được mệnh danh là “Vương quốc đỏ” tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Làng nghề làm gạch gốm tại đây có lịch sử gần 100 năm, được biết đến là nơi sản xuất gạch, gốm đỏ nổi tiếng và lớn nhất vùng ĐBSCL. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Với khung cảnh ấn tượng khi nhìn từ trên cao, “Vương quốc đỏ” thu hút nhiều người yêu nhiếp ảnh tìm đến sáng tác. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Đồng thời, nơi đây cũng hấp dẫn du khách đến khám phá các công đoạn làm gạch, gốm truyền thống. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Từ trên cao nhìn xuống, những lò gạch trông tựa như những “tòa lâu đài” thu nhỏ. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Những lò gạch, gồm nằm san sát nhau ven theo dòng kênh Thầy Cai, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Một lò gạch thường cao từ 7 đến 12 mét, có hình như tháp tròn, nhỏ dần ở đỉnh. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Để xây được lò cao, người dân phải tỉ mỉ sắp xếp hàng chục ngàn viên gạch thẻ theo kiến trúc hình tròn. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Ghe thuyền cũng thường xuyên ra vào rạch Thầy Cai mua gạch hoặc cung cấp đất sét và trấu cho các lò. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Đề án Di sản đương đại Mang Thít nhằm bảo tồn các lò gạch này, tạo sản phẩm du lịch đặc thù và góp phần chuyển đổi sinh kế, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Cụ thể, toàn bộ vùng di sản khoảng 3.060 hec-ta thuộc bốn xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh và một phần vùng đệm khoảng 5.000 hec-ta thuộc hai xã An Phước và Chánh An sẽ thuộc phạm vi khoanh vùng dừng tháo dỡ lò gạch và phát triển Đề án. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.