Phan Sào Nam tự nguyện đến công an chấp hành thi hành án, có được giảm nhẹ hình phạt tù?

Phan Sào Nam là 1 trong 2 người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ Rikvip/Tip.Club, có liên quan các sĩ quan cấp tướng của ngành công an, do Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và làm rõ vào năm 2017.

Theo bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội năm 2019, Phan Sào Nam bị tuyên phạt 5 năm tù giam về các tội "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền".

Trong quá trình chấp hành án tù tại Quảng Ninh, từ tháng 4/2020, Nam đã được TAND tỉnh Quảng Ninh ra các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với thời gian 19 tháng. Ngày 4/2/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là 3 tháng 7 ngày.

Phan Sào Nam ra trại từ ngày 6/2, sớm 22 tháng so với thời hạn.Tuy nhiên đến tháng 4/2021, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng TAND tỉnh Quảng Ninh 2 lần ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bị án Phan Sào Nam, để người này ra tù trước hạn gần 2 năm, là thiếu cơ sở pháp lý, cần phải hủy bỏ.

Chính vì thế, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội khẳng định lần giảm án tha tù năm 2021 đối với Phan Sào Nam là không có căn cứ và đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Nam