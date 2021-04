Phan Văn Anh Vũ khai được khuyên "đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian"

Phan Văn Anh Vũ khai chuyển quà cho lãnh đạo Tổng cục Tình báo

Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thể hiện, sau khi quen biết Hồ Hữu Hòa – một người làm nghề tư vấn về phong thủy, tâm linh, Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) đã thông qua mối quan hệ này nhờ gửi quà cho một lãnh đạo Tổng cục Tình báo, Bộ Công an (Hòa quen biết vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo, đã nhiều lần đến nhà riêng vị lãnh đạo tư vấn phong thủy).

Như Dân Việt đã đưa từ bài Thân phận của "Cậu Hòa" trong vụ Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ, Phan Văn Anh Vũ đã khai nhiều lần chuyển quà cho Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thời điểm đó.

Sau đó, Vũ còn tiếp tục có thêm 4 lần đưa các túi quà, hộp quà, thùng xốp quà cho ông Nguyễn Đăng Luân (55 tuổi, Thanh Xuân, TP.Hà Nội, lái xe thuê cho Vũ tại Hà Nội) chuyển cho vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo qua trợ lý giúp việc của vị lãnh đạo Công an.

Lần đầu tiên, theo kết luận điều tra là vào khoảng 11h ngày 29/8/2017, lúc này ông Luân đang ở bãi xe khách của khách sạn có địa chỉ số 01, đường Thanh Niên (Ba Đình, TP.Hà Nội), Vũ gọi lên sảnh khách sạn.

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thể hiện, Phan Văn Anh Vũ đã hối lộ rất nhiều tiền cho lãnh đạo Công an trong vụ án.

Lái xe Luân lên thì được Vũ giao cho một chiếc túi xách, kiểu túi du lịch màu đen cùng một mẩu giấy màu vàng có ghi số điện thoại và dặn gọi cho số điện thoại đã ghi, đưa cho người ta túi đó.

Cũng vào thời điểm này, vị trợ lý của một lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Công an đang làm việc tại cơ quan thì nhận được chỉ đạo từ vị lãnh đạo, rằng liên hệ với ông Luân, "người ta gửi quà thì cầm về cho anh".

Khoảng hơn 11h, ông Luân gọi điện cho số thuê bao của người trợ lý một lãnh đạo Công an nói trên. Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, ông Luân khai khi nghe tiếng một người đàn ông, ông Luân nói là lái xe của Vũ, Vũ bảo "mang cho anh túi quà".

Sau thời gian nói chuyện, 2 bên thống nhất địa điểm gặp gỡ tại khách sạn Daewoo.

Về cuộc nói chuyện này, người trợ lý khai không nghe cuộc điện thoại, người nghe máy có thể là vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo vì vị lãnh đạo mượn máy điện thoại.

2 người sau đó đã gặp nhau ở khách sạn Daewoo, vị trợ lý nhận túi xách màu đen, dạng túi du lịch bỏ vào ghế sau ô tô và di chuyển về trụ sở cơ quan.

Trên đường đi, người trợ lý liên hệ với người nhận (1 lãnh đạo Tổng cục Tình báo nêu trên) báo cáo, xin ý kiến sau khi đã lấy quà và được vị lãnh đạo nói "đem về để vào trong tủ quần áo của anh".

Về việc này, vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo nói không nhớ có hay không.

Khách sạn Daewoo là địa điểm mà Phan Văn Anh Vũ thông qua lái xe gửi quà cho vị lãnh đạo Tổng cục ở Bộ Công an qua trợ lý. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Lần thứ 2 là khoảng hơn 7 giờ ngày 7/9/2017, ông Luân điều khiển xe ô tô đưa Phan Văn Anh Vũ ra sân bay Nội Bài.

Sau khi lấy hành lý, Vũ chỉ vào hộp quà trong cốp xe ô tô, nói với ông Luân buổi trưa mang hộp quà này cho "người hôm trước – trợ lý của vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo – PV".

Do ông Luân không lưu số điện thoại của người trợ lý nên Vũ đã lấy điện thoại của ông Luân, bấm số điện thoại của người trợ lý lãnh đạo Công an vào.

Trưa ngày 7/9/2017, ông Luân gọi điện cho người trợ lý lãnh đạo Công an, 2 bên thống nhất địa điểm nhận quà.

Khoảng gần 12h, họ gặp nhau ở ngã tư Hùng Vương – Trần Phú (TP.Hà Nội), ông Luân đưa cho người trợ lý hộp quà hình vuông, bên ngoài được bọc giấy nhiều họa tiết, màu sắc, có dây buộc theo kiểu gói quà sinh nhật.

Nhận quà, người trợ lý của vị lãnh đạo Công an đã liên hệ với vị lãnh đạo và nhận được chỉ đạo "mang để vào phòng làm việc của anh".

Với việc này, vị lãnh đạo Công an cũng khai không nhớ có hay không.

Ở lần thứ 3, khoảng đầu giờ chiều ngày 11/9/2017, tại khách sạn số 1, đường Thanh Niên, lái xe Luân được Phan Văn Anh Vũ giao cho một thùng xốp màu trắng và nói "Mang thùng xốp này cho người lần trước".

Trợ lý của vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo vào khoảng hơn 14h cùng ngày 11/9/2017 đã gọi điện cho ông Luân, 2 bên tiếp tục thống nhất vị trí lấy quà.

Khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, ông Luân đưa quà Vũ gửi cho trợ lý, đặt vào cốp xe ô tô của người này.

Cũng như lần thứ 2, người trợ lý liên hệ với lãnh đạo báo cáo và nhận được chỉ đạo "mở xem trong đó có gì báo cáo anh" và chuyển sang xe của một tài xế khác.

Sau khi mở hộp quà, người trợ lý và 1 lái xe khác thấy có chai rượu, hộp xì gà. Phần quà này được đưa về nhà riêng cho vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo.

Phan Văn Anh Vũ sau khi nhập cảnh vào Singapore đã bị cơ quan chức năng của nước này bắt, sau đó bị di lý về Việt Nam. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Trong lần này, vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo khai có nhờ trợ lý nhận quà là chai rượu và hộp thuốc lá xì gà của Vũ, nhưng không nhớ loại gì, giá trị bao nhiêu và để ở đâu.

Lời khuyên "hãy du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian"

Lần thứ 4 Phan Văn Anh Vũ gửi quà cho vị lãnh đạo Công an là vào ngày 10/12/2017. Cũng tại khách sạn ở số 1 đường Thanh Niên, Vũ giao cho lái xe Luân 1 thùng xốp màu trắng có nắp đậy, được dán nhiều lớp băng dính cẩn thận, nói giao cho "người lần trước".

Như các lần trước, ông Luân liên hệ với người trợ lý của vị lãnh đạo Công an và giao cho người đó thùng quà mà Vũ giao. Lãnh đạo Tổng cục Tình báo khai không nhớ có hay không việc này.

Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, tại cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ khai khoảng ngày 17, 18/12/2017, vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo điện thoại qua ứng dụng Viber trao đổi với Vũ.

"Em nghe anh nói, việc của em là đang rất khó khăn… có thể khởi tố bắt giam… nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt… cố gắng qua châu Âu".

Vũ nhận thức được câu nói của ông L là khuyên Vũ bỏ trốn ra nước ngoài" – kết luận điều tra nêu rõ.

Tuy nhiên, việc này vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Công an không thừa nhận hành vi này.

Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước".

Khoảng 16h30 cùng ngày, Vũ mời vợ chồng ông B.V (SN 1965, Hải Châu, TP.Đà Nẵng), đi ăn tại nhà hàng bên trong khách sạn ở đường Trường Sa, TP.Đà Nẵng.

Khi vào trong phòng ăn, Vũ nói với vợ chồng ông B.V ngồi chờ, còn Vũ đi ra ngoài điện thoại qua ứng dụng Viber cho T.B.K – cháu gọi Vũ bằng cậu ruột" để nhờ K gọi cho bố đẻ K đến đón Vũ tại cổng sau của khách sạn trên.

Bố K đã đón Vũ và lái xe đi về hướng TP.HCM, sáng ngày 21/12/2017, khi đến Đồng Nai, Vũ bảo bố K quay về Đà Nẵng. Phan Văn Anh Vũ thuê xe taxi đi tiếp, sau đó xuất cảnh sang Campuchia.

Vũ tiếp tục nhập cảnh từ Campuchia vào Singapore và bị bắt vào ngày 27/12/2017, bị di lý về Việt Nam vào ngày 4/1/2018.