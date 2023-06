Phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ma túy khu vực biên giới Sơn La

Hai đối tượng Thạo Vầu và Thong Say tại Đồn Biên phòng Chiềng On. Ảnh: Xuân Tuấn.

Thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tỉnh Sơn La, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Theo đó, vào hồi 1 giờ ngày 1/6, tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Đồn Biên phòng Chiềng On đã chủ trì, phối hợp với công an huyện Yên Châu bắt quả tang hai đối tượng Thạo Vầu (SN1988) và Thong Say (SN 1999) cùng trú tại bản Phiêng Xa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1.213 viên ma túy tổng hợp.

Cùng ngày vào hồi 14 giờ, tại bản Xa Lú, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đồng chủ trì, phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát hiện, bắt quả tang Mùa Thị Chà (SN 1969), trú tại bản Xa Lú, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 150 viên ma túy tổng hợp và 10 gam heroin.

Đối tượng Hà Văn Hưng cùng tang vật. Ảnh: Xuân Tuấn.

Trước đó, vào 5 giờ 30/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu đang làm nhiệm vụ tại bản Cột Mốc, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Hưng (SN1981), trú tại bản Tây Tà Lào, xã Tân Xuân, Vân Hồ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 0,08 gam Methamphetamine, 0,82 gam heroin. Ngay sau đó, hồi 15 giờ cùng ngày tại bản Cang, xã Chiềng Khừa huyện Mộc Châu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La bắt quả tang Lò Văn Cương (SN 1973), trú tại bản Khừa, xã Chiềng khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1,7 gam heroin và 40 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Mùa Thị Chà cùng tang vật. Ảnh: Xuân Tuấn.

Hiện các vụ việc trên đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.