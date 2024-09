Phim Love Next Door tập 9: Bae Seok Ryu nhận lời cầu hôn của tình cũ khiến Choi Seung Hyo đau lòng? Phim Love Next Door tập 9: Bae Seok Ryu nhận lời cầu hôn của tình cũ khiến Choi Seung Hyo đau lòng?

Phim Love Next Door tập 9 có cảnh Choi Seung Hyo (Jung Hae In đóng) thừa nhận giữa anh và Bae Seok Ryu (Jung So Min) có một khoảng lặng. Seok Ryu tâm sự, cô được bạn trai cũ cầu hôn.