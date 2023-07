Phim "Nơi giấc mơ tìm về" khiến khán giả tranh luận trái chiều vì loạt tình tiết "quay xe" bất ngờ

Nơi giấc mơ tìm về những tập gần đây nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả khi có những tình tiết mới, hé lộ về thân phận thực sự của nam chính Gia An.



Phim Nơi giấc mơ tìm về: Bà Lan quyết định kể hết sự thật với Gia An

Trước đó, bộ phim Nơi giấc mơ tìm về chỉ chủ yếu tập trung xoay quanh câu chuyện tình cảm của Phương (Việt Hoa) – Mai Anh (Minh Thu) – Gia An (Lãnh Thanh). Sau nhiều chuyện xảy ra, Gia An những tưởng dành tình cảm đậm sâu cho Phương, ai ngờ Gia An bất ngờ "quay xe", tự vấn chính mình với những cảm xúc rối bời khi Mai Anh biến mất. Gia An dường như quên bẵng đi tình cảm dành cho Phương.

Mai Anh kết nối cho Gia An gặp Hùng "lùn" để tìm hiểu về quá khứ. (Ảnh: NSX)

Gia An nghi ngờ về thân thế thực sự của mình. (Ảnh: NSX)

Ở một diễn biến khác, Phương tìm đến tận bệnh viện để gặp Mai Anh và khẳng định giữa cô và Gia An không có chuyện tình cảm trên mức tình bạn. Mai Anh cũng chủ động nói lời xin lỗi vì những việc đã gây ra cho Phương.

Khi những nút thắt xoay quanh câu chuyện tình của bộ ba Phương – Mai Anh – Gia An đã được giải quyết thì những bí mật trong quá khứ về thân thế thực sự của Gia An lại được hé lộ, gây chú ý với khán giả theo dõi phim.

Nơi giấc mơ tìm về tập 40: Bà Lan sốc khi phải tự kết tội giết người cho mình. (Nguồn: VFC)

Gia An trong lần về quê điều tra thông tin của ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) đã vô tình biết được cả những bí mật của bà Lan (NSND Lê Khanh).

Suốt bao năm qua, Gia An luôn có nhiều thắc mắc về quá khứ nhưng chưa một lần nào được nghe bà nội kể tường tận. Gia An còn không có được một bức ảnh của bố mẹ mình.

Gia An vẫn nghĩ bà nội mình đã 69 tuổi nhưng khi nghe một cụ ông ở quê kể bà Lan cũng bằng tuổi ông, chỉ tầm 64 - 65 tuổi, Gia An bắt đầu nghi ngờ. Tính toán lại năm sinh của các thành viên trong gia đình, Gia An thấy khó hiểu vì nếu bà nội 65 tuổi thì đã sinh ra bố Gia An năm 14 tuổi. Điều này vô cùng bất thường.

Gia An nghe hết chuyện quá khứ từ Hùng "lùn". (Ảnh: NSX)

Thêm vào đó, Gia An còn nghe được chuyện trước đây bà Lan từng sinh một cô con gái nhưng người này đã mất. Trong khi đó, bà giúp việc cũ của gia đình lại khẳng định, bà Lan chỉ sinh ra một mình bố Gia An. Những nghi vấn về thân phận và chuyện quá khứ cứ thế chất đầy trong lòng Gia An mà chưa tìm được lời giải đáp.

Sau khi về quê, Gia An tiếp tục có nhiều thắc mắc. Gia An gặp Mai Anh để nhờ cô kết nối với Hùng "lùn" - đàn em của bố mẹ Mai Anh với mục đích tìm hiểu chuyện quá khứ.

Nhờ Mai Anh kết nối, Gia An đã gặp được Hùng "lùn". Để Hùng "lùn" đồng ý kể lại sự thật năm xưa, Gia An phải hứa với hắn rằng sẽ chăm sóc, lo cho Mai Anh.

Hùng "lùn" kể, thời điểm đó, đất đang sốt, miếng đất đó lại đẹp nhưng dù vướng vấn đề pháp lý, ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) vẫn cố tình đâm đầu vào. Hùng "lùn" khẳng định, ông Kình lừa chồng bà Lan và con nuôi bà Lan tên là Quyền dốc hết vốn liếng vào miếng đất. Đến khi lãi "mẹ đẻ lãi con", ông Quyền phải đưa vợ đi trốn và gây tai nạn, chồng bà Lan cũng chết trong vụ đó.

Bà Lan quyết định kể hết sự thật với Gia An. (Ảnh: NSX)

Gia An sau khi biết sự thật do Hùng "lùn" kể, anh vô cùng đau khổ và mâu thuẫn. Về nhà, Gia An quyết định hỏi bà Lan cho rõ. Bà Lan không biết cháu mình nghe câu chuyện từ ai kể nhưng bà khẳng định đó chỉ là một phần sự thật. Bà Lan đã tự mình nói những sự thật trong quá khứ liên quan tới ông Kình với Gia An.

"Chú Kình muốn mua một miếng đất nhưng không đủ tiền nên bảo ông nội và bố cháu đầu tư. Nhưng miếng đất đó vướng vào thủ tục pháp lý nên không bán được ngay. Bố cháu không có tiền để trả số nợ đã vay. Bà muốn cháu biết chú Kình chỉ là người bị hại, hoàn toàn không chủ mưu lừa lọc bố cháu và ông nội. Miếng đất đó chính là nơi cháu đang triển khai dự án đấy. Hai mươi năm cháu sống cạnh chú ấy, cháu có thấy chú là người gian dối không?", bà Lan vừa khóc vừa nói với cháu trai.

"Tại sao bà lại giấu chuyện bố cháu là con nuôi của bà. Cháu được quyền biết tất cả những gì liên quan đến bố mẹ cháu. Cháu phải yêu thương người gián tiếp gây ra tai nạn cho bố mẹ mình hay cháu phải oán hận người nuôi nấng cháu suốt hơn 20 năm qua?", Gia An hỏi rồi bỏ đi.

Bà Lan hối hận vì đã gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ Gia An. (Ảnh: NSX)

Phim Nơi giấc mơ tìm về khiến khán giả tranh luận trái chiều

Nhiều khán giả theo dõi phim Nơi giấc mơ tìm về từ những tập đầu tiên đã đưa ra những ý kiến trái chiều khi loạt tình tiết và cảm xúc của các nhân vật trong bộ phim liên tục thay đổi gây khó hiểu. Dù vậy, không ít người đồng tình với diễn biến phim và ủng hộ tâm lý của nhân vật Gia An sau khi biết sự thật về quá khứ, thân thế của mình. "Theo tôi thấy sự thay đổi tình cảm của Gia An là hoàn toàn có cơ sở. Mai Anh vì yêu Gia An mà bất chấp. Mai Anh cũng đáng thương bởi sinh ra đã thiếu thốn tình cảm. Ngay từ ban đầu, Mai Anh và Gia An đã yêu nhau mà có con chung chứ không phải là sự cố. Mai Anh và Gia An về với nhau là quá hợp lý", khán giả Ngô Thanh Trúc bày tỏ.

"Gia An trách bà Lan vì trong quá khứ bà Lan đã nhẫn tâm vì tiền bạc mà để cho bố mẹ Gia An mất. Tất nhiên, bà Lan cũng không cố ý để cho bố mẹ Gia An rơi vào bước đường cùng, tâm lý rối bời của một người biết được sự thật đau lòng trong quá khứ như Gia An là điều dễ hiểu", khán giả Quỳnh Vinana viết.

"Mọi người nói Gia An cư xử với bà không đúng còn tôi thấy như vậy đã quá nhẹ nhàng. Chỉ một câu thoại Gia An: "Nếu bố cháu là con ruột, lúc ấy bà sẽ làm khác phải không?" đủ để thấy rằng Gia An đang đau lòng như thế nào. Bà Lan nuôi nấng Gia An không hẳn vì tình thương mà vì bản thân bà thấy có lỗi với Gia An mà thôi", khán giả Tống Khải Duy bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả tỏ thái độ "ngán ngẩm" với loạt tình tiết "quay xe" bất ngờ trong chặng cuối phim Nơi giấc mơ tìm về. "Chưa hiểu vì sao Gia An "bỗng nhiên" quay ra yêu lại Mai Anh trong khi trước đó nhất nhất đòi bỏ rơi mẹ con Mai Anh để bảo vệ Phương. Cảm xúc của nhân vật thay đổi chỉ trong "một nốt nhạc" nên tôi thấy khó hiểu", khán giả Ốc Quyên viết.

"Tôi không hiểu nhân vật Phương xuất hiện có ý nghĩa gì, chỉ là để thử thách tình cảm của Gia An và Mai Anh hay sao?", khán giả Ngô Thắm bày tỏ.

"Tôi cũng là người dễ tính nhưng khi xem phim này tôi cảm thấy những tình tiết quá lủng củng, thừa thãi, không củng cố cho tính cách nhân vật. Nhân vật đang bị xây dựng không nhất quán với tình huống và cảm giác như nhân vật nào cũng "lật mặt nhanh như bánh tráng" một cách khó hiểu. Đây chắc là bộ phim Việt đầu tiên tôi phải chê", khán giả Nguyễn Thu Hương chia sẻ.

"Càng về sau tôi càng thấy nam chính Gia An không để lại được bất cứ một dấu ấn nào tốt đẹp. Một người đàn ông ỡm ờ, nhu nhược, thiếu trách nhiệm. Nhất nhất đòi yêu Phương khi biết bạn gái cũ đang mang thai, rồi đột nhiên thay đổi cảm xúc khi mẹ con Mai Anh bỗng dưng biến mất. Chỉ vì những lời nói của Hùng "lùn" mà quay ra trách móc người đã cưu mang, nuôi nấng mình như cháu ruột", khán giả Kim Oanh đưa ra quan điểm

Theo phía nhà sản xuất cho biết, Nơi giấc mơ tìm về dự kiến lên sóng 45 tập. Tuy nhiên cho đến nay, bộ phim đã lên sóng tập 40 và chỉ còn 5 tập nữa phim Nơi giấc mơ tìm về sẽ khép lại nhưng nội dung vẫn khiến không ít khán giả khó hiểu.