Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) gây sốt tại châu Á

Bộ phim truyền hình lãng mạn ăn khách của Hàn Quốc "Queen of Tears - Nữ hoàng nước mắt", được người hâm mộ quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Tác phẩm đang tiếp tục có thành tích vượt trội trên các nền tảng phát trực tuyến.



"Queen of Tears" đã giành vị trí thứ hai trong danh sách phim truyền hình không phải tiếng Anh của Netflix trong tuần cuối cùng của tháng 4/2024, tăng một bậc so với tuần trước đó. Xếp hạng được tính bằng cách chia tổng số giờ xem cho tổng thời lượng phim.

Đây là tuần thứ 8 liên tiếp bộ phim lọt vào top 10 cho hạng mục này.

8 tuần liên tiếp bộ phim "Queen of Tears" lọt vào top 10 phim nước ngoài được xem nhiều nhất trên Netflix. Ảnh: tvN.

Ngoài sự phổ biến trên nền tảng phát trực tuyến, bộ phim cũng đã lập kỷ lục trên truyền hình. Tập cuối của "Queen of Tears" trở thành tập phim được xem nhiều nhất từng được phát sóng trên tvN, nhà đài phát hành bộ phim. Nó vượt qua lượng người xem các tập phim từ các bộ phim truyền hình nổi tiếng khác của tvN như "Crash Landing on You" (Hạ cánh nơi anh - 2020) và "Guardian: The Lonely and Great God" (Yêu tinh - 2017).

Theo tvN, tập cuối của "Queen of Tears" đạt tỷ suất người xem trung bình là 28,4% ở khu vực đô thị Seoul và 24,9% trên toàn Hàn Quốc.

"Kể từ khi (phim truyền hình) ra mắt vào ngày 9/3, tổng thời gian xem tích lũy của chương trình (trên Netflix) đã đạt tổng cộng 373,2 triệu giờ, sắp vượt qua cột mốc 400 triệu giờ (tổng thời gian xem tích lũy). Mặc dù bộ phim truyền hình đã kết thúc phát sóng (trên các kênh truyền hình Hàn Quốc), nhưng vẫn có nhiều kỳ vọng được tiếp tục xem "Queen of Tears" trên cả nền tảng phát trực tuyến trong nước và quốc tế", một quan chức của CJ ENM chia sẻ.

"Queen of Tears" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ về việc khai thác các chủ đề như tình yêu và mất mát, cũng như diễn xuất chân thành của các diễn viên.

"Queen of Tears" đạt 94% và 8,4/10 điểm rating người xem trên các nền tảng đánh giá trực tuyến toàn cầu Rotten Tomatoes và IMDb.

Ngoài ra, tại Filmarks, trang web đánh giá lớn nhất Nhật Bản, "Queen of Tears" đạt 4,5/5 điểm rating người xem.

Được viết bởi biên kịch ngôi sao Park Ji Eun - người có các tác phẩm trước đó như: "Crash Landing on You" và "My Love From the Star" (Vì sao đưa anh tới) đã mang lại cho cô sự công nhận toàn cầu. Bộ phim truyền hình "Nữ hoàng nước mắt" có 16 tập với sự tham gia của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won vào vai một cặp vợ chồng đối mặt với nhiều biến cố, thậm chí họ hướng tới ly hôn.