Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14: Hé lộ sự thật vụ tai nạn, Yoon Eun Seong giở thủ đoạn?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13 được khán giả nhận định là một trong những tập phim lãng mạn nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay. Nội dung tập phim này xoay quanh cuộc sống của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) khi cả hai quyết định rút đơn ly hôn. Cặp đôi trở về cuộc sống như "vợ chồng son" tại căn hộ nhỏ ấm cúng của luật sư Baek.

Cuộc sống gia đình nhà họ Hong cũng có những thay đổi sau sự ra đi đột ngột của ông Hong Man Dae - Chủ tịch tập đoàn Queens. Quỹ bí mật đã bị hai mẹ con Moon Seul Hee (Lee Mi Sook) và Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) phát hiện trước và đã lấy hết đi. Bà Moon Seul Hee vốn là người nham hiểm, không chấp nhận việc con trai - Yoon Eun Seong bị đối xử bất công. Trước đó, bà từng cảnh báo Eun Seong về việc không được để Hae In lợi dụng nếu muốn cô được an toàn.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13: Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) quyết định rút đơn ly hôn. Cặp đôi trở về cuộc sống như "vợ chồng son". (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 13 là cảnh bố mẹ của Hae In trở về ngôi nhà của gia đình. Ngoài cặp đôi Hyun Woo xin phép bố mẹ ra ở riêng thì vợ chồng Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon đóng) - em trai của Hae In cũng quyết định sẽ tự lập. Soo Cheol và vợ con ở lại làng quê của anh rể Baek.

Ở diễn biến khác, Hae In cũng được phía bệnh viện tại Đức thông báo đã tìm ra phương pháp loại bỏ khối u trong não của cô. Tuy nhiên, tác dụng phụ không mong muốn là việc Hae In có thể mất trí nhớ dài hạn sau đó. Trước sự việc này, Hyun Woo đã nghe theo lời khuyên bố vợ nên anh quyết định giấu kín Hae In. Cho đến khi chuẩn bị vào phòng khám, luật sư Baek mới tiết lộ sự thật khiến vợ sốc và muốn từ bỏ cơ hội có thể được cứu sống.

Hyun Woo cũng đã tìm mọi cách để có thể ghi lại được những hình ảnh, clip khi cả hai bên nhau. Đặc biệt, luật sư Baek còn tự quay một clip giới thiệu anh là chồng của Hae In nếu như sau này cô mất đi trí nhớ thì anh luôn sẵn sàng kể lại tất cả.

Tập 13 Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) gây chú ý khi đạt rating 20,2% trên toàn Hàn Quốc, giảm nhẹ 0,5% so với tập trước. Theo Nielsen Korea, tập 12 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đạt rating (tỉ suất người xem) trung bình toàn quốc là 20,7%, lập kỷ lục mới về mức rating cao nhất kể từ khi bộ phim lên sóng.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14: Hé lộ sự thật vụ tai nạn, Yoon Eun Seong giở thủ đoạn?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14 lên sóng vào tối 21/4 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Hae In vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cô không muốn sống tiếp nhưng mất hết trí nhớ, nhất là những ký ức đẹp bên Hyun Woo. "Em đã sống là chính mình, sẽ chết như vậy", Hae In khẳng định.

Hyun Woo vẫn nỗ lực thuyết phục vợ có thể chấp nhận việc điều trị vì anh mong muốn cô được cứu sống. "Anh không để như thế. Anh sẽ giúp em", Hyun Woo bày tỏ với Hae In. Thậm chí, anh đau lòng cầu xin khi thấy Hae In đi nhà thờ cầu nguyện. "Đừng đi nhà thờ cầu nguyện về cái chết nữa", Hyun Woo nói.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14: Hyun Woo vẫn nỗ lực thuyết phục vợ có thể chấp nhận việc điều trị. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Phía Yoon Eun Seong cũng có hành động mới sau khi biết được thông tin về tình hình sức khỏe của Hae In. Eun Seong âm mưu có được Hae In bằng mọi giá nên đã nhanh chóng đến Đức để thực hiện ý đồ của mình. Theo dõi tập phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), khán giả đưa ra nhiều dự đoán về việc Eun Seong rất có thể là nhân tố tác động không nhỏ đến việc phẫu thuật của Hong Hae In. Thậm chí. vụ tai nạn được dự đoán xảy ra trong tập 13 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), nhưng đến tập 14 mới xảy ra khiến Hyun Woo không khỏi đau lòng. Luật sư Baek đã liên tục gọi vợ khi chạy đến nơi xảy ra tai nạn và anh tìm cách đập vỡ kính ô tô với hy vọng có thể tìm thấy Hae In.

Liệu Yoon Eun Seong có đạt được mục đích xấu xa? Hyun Woo có thuyết phục được Hae In chấp nhận ca phẫu thuật "khó nhằn"? Sự thật vụ tai nạn là gì?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 14 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút vào tối 21/4 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.