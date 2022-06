Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam làm việc tại Bạc Liêu

Chiều 24/6, ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) dẫn đầu đoàn công tác Trung ương Hội NDVN có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức Hội Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V – năm 2022, Khu vực IV tại tỉnh Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội NDVN, thông tin: Hội thi nhà nông đua tài được Hội NDVN tổ chức từ cấp cơ sở, mỗi tỉnh sẽ chọn một đội để thi cấp khu vực, với sự tham gia đông đảo của các hội viên, ND. Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V – năm 2022, ở khu vực Đông Tây Nam Bộ sẽ được tổ chức tại Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN làm việc tại Bạc Liêu. Ảnh: Chúc Ly.

Theo đó, Khu vực IV gồm 16 tỉnh, thành phố, chia thành 2 bảng. Cụ thể tại bảng G gồm: TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ; bảng H gồm: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các đội sẽ thi trong 1 ngày (ngày 11/8) với hình thức cuốn chiếu gồm 4 phần thi. Sau đó sẽ lựa chọn các đội xếp nhất, nhì, ba và khuyến khích của bảng G và H để thi vòng bán kết và chung kết.

ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chúc Ly.

Ông Trương Thanh Nhã – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến nay, Bạc Liêu đã tổ chức xong Hội thi Nhà nông đua tài của 5/7 đơn vị huyện.

Theo ông Nhã, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN thống nhất địa điểm tổ chức là Trung tâm Văn hoa tỉnh. Các nội dung liên quan kịch bản, đạo diễn, trang trí, khánh tiết sẽ do Trung ương Hội NDVN chủ trì; số lượng đoàn tham dự của các tỉnh, thành phố là 16 đoàn với số lượng mỗi đoàn dự kiến 15 người…

"Đối với việc bố trí ăn, nghỉ của các đoàn tỉnh bạn, Hội ND tỉnh đã rà soát, liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ, nhằm hỗ trợ đoàn tham dự. Bên cạnh đó, cũng đã liên hệ Công an tỉnh, Sở Y tế, Công ty Điện lực tỉnh hỗ trợ để đảm bao an ninh trật tự, y tế, điện phục vụ hội thi", ông Nhã cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Trung ương Hội NDVN. Ảnh: Chúc Ly.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị phối hợp nội dung tổ chức tuyên truyền về hội thi, hướng dẫn các đoàn tham quan ở một số địa điểm du lịch tiêu biểu tại Bạc Liêu nhằm quảng bá du lịch tỉnh. Bên cạnh đó đề xuất Sở Công thương phối hợp bố trí các gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu, OCOP của tỉnh.

Ông Phan Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, Hội thi Nhà nông đua tài khu vực IV là sự kiện tạo sinh khí cho Bạc Liêu, với thời gian rất phù hợp. Bạc Liêu sẽ thành lập Ban tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài khu vực IV cấp tỉnh.

"Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành. Tôi thống nhất tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP, để giới thiệu các sản phẩm do nông dân làm ra, quảng bá lợi thế của tỉnh. Không chỉ dừng lại tổ chức hội thi, qua đó Bạc Liêu mong muốn chuyển tải hình ảnh quê hương, con người và định hướng phát triển của tỉnh đến với các tỉnh bạn", ông Duy thông tin.