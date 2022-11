Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 3/11, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cụm thi đua số 2 làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cụm thi đua số 2 làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Nghệ An đối với công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đối với Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Thơm đánh giá, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, đề án lớn xây dựng các mô hình, thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh có trách nhiệm rất lớn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương trên. Đồng thời khẳng định, Trung ương Hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các phong trào của Hội ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ vui mừng được đón đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, đứng tốp đầu cả nước. Trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đạt 5%.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, những kết quả ngành nông nghiệp của tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã có nhiều cách làm mới, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi góp phần vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ hơn nữa để các phong trào của Hội Nông dân của tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm đoàn công tác. Ảnh: Thắng Tình



Tiếp đó, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, 10 tháng đầu năm các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó đã hướng dẫn thành lập mới 16 chi hội nông dân nghề nghiệp và 201 tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Nghệ An với 35 thành viên.

Đồng chí Bùi Thị Thơm làm việc với Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Tính đến 30/9/2022, Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp xây dựng được 151 mô hình kinh tế theo hướng tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật, tính liên kết, hợp tác. Toàn tỉnh có 256.676 hộ hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 108, 67% chỉ tiêu giao.

Đặc biệt, triển khai Đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025. Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh này sản xuất được trên 42.000 tấn phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp, qua đó hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất trong điều kiện phân vô cơ tăng cao, góp phần bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Hội. Ảnh: Thắng Tình

Toàn tỉnh xây dựng được 538 mô hình bảo vệ môi trường ở cơ sở. Phong trào xây dựng "Hàng cây nông dân ơn Bác" tiếp tục phát triển, được hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 460 vườn chuẩn nông thôn mới và 670 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới.

Các cấp Hội toàn tỉnh hiện có 1.861 tổ tiết kiệm và vay vốn; nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ là 3.008 tỷ đồng cho 66.922 đối tượng vay. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022 đạt 8,5 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh lên 86,8 tỷ đồng, đang triển khai cho vay ở 394 dự án, với 2.058 hộ vay.

Hoạt động hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản được quan tâm triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân; đã giúp đưa 65 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.

Đồng chí Bùi Thị Thơm đánh giá cao những kết quả toàn diện công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Thắng Tình

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao những kết quả toàn diện công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả phát huy được vai trò của tổ chức Hội hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Thị Thơm đề nghị tỉnh hội quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên trong thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền chuyển đổi tư duy sản xuất cho nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất hàng hóa theo hướng liên kết, chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ. Quan tâm xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, cần triển khai sâu rộng các phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường kỹ năng cho nông dân thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo dạy nghề. Các cấp Hội cần hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân…