Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Hội Nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới công tác tuyên truyền

Hoạt động Hội Nông dân ở cơ sở

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thuỷ – Chủ tịch Hội Nông dân phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết: Hội Nông dân phường có 810 hội viên nông dân sinh hoạt ở tại 4 chi hội, 1 tổ hội trồng sen súng cảnh, 1 tổ nghề thuỷ sản, 1 câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại tổ dân phố Hương Cát.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn công tác Trung ương Hội đã có buổi làm việc với Hội Nông dân phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Những tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường. Hội Nông dân phường đã tổ chức Ban Chấp hành Hội Nông dân phường, các chi hội trưởng nông dân tham gia học tập trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết số 41 của Tỉnh uỷ Hà Nam.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân phường đã tổ chức kết nạp được 9 hội viên, đạt 50% kế hoạch. Về công tác phát triển quỹ hội, tổng quỹ các chi hội đến nay là 245 triệu đồng, bình quân 300.000 đồng/hội viên.

Triển khai Quyết định số 181 ngày 20/2/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Quy định công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đã có 540 hội viên đăng ký năm 2024, đạt 67,1% so với tổng số hội viên.

Ông Nguyễn Văn Thuỷ – Chủ tịch Hội Nông dân phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam báo cáo hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân phường đã cùng Hội Nông dân thị xã kết nối Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên tổ hội nghề trồng sen; kết nối HTX dịch vụ nông nghiệp Mục Đồng ở xã Trác Văn liên kết chế biến các sản phẩm từ sen của tổ nghề.

Về hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân, Hội Nông dân phường đang quản lý 3 Tổ Tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ uỷ thác Ngân hàng CSXH đạt trên 8,5 tỷ đồng cho 184 hộ vay. Trong những tháng đầu năm, Hội Nông dân phường đã tiếp nhận 270 triệu đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã Duy Tiên cho 6 hộ vay.

Về tình hình hoạt động của các CLB trên địa bàn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Duy Hải cho biết: Hội Nông dân phường Duy Hải đã thành lập được 5 CLB, với 67 thành viên, gồm CLB Nông dân với pháp luật; CLB dân vũ thể thao; CLB bóng chuyền hơi nông dân; CLB gia đình nông dân.

Qua quá trình rà soát các CLB hoạt động hiệu quả trên địa bàn để tiếp tục duy trì sinh hoạt, hiện nay Hội Nông dân phường còn duy trì CLB Nông dân với pháp luật tại tổ dân phố Hương Cát với 11 thành viên tham gia và CLB bóng chuyền hơi nông dân ở các TDP giờ thành CLB chung của toàn tổ dân phố.

Hiện nay, CLB Nông dân với pháp luật sinh hoạt định kỳ lồng ghép với sinh hoạt chi hội, do ban chủ nhiệm CLB cũng là cán bộ Hội chi hội, các thành viên là hội viên nông dân chi hội. Hàng năm Hội Nông dân phường mời cán bộ tư pháp của phường; Công an phường tuyên truyền lồng ghép các chủ trương, chính sách về GPMB, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cho các thành viên và hội viên.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Duy Hải cho biết: Kinh phí hoạt động của CLB chủ yếu là do các thành viên tự đóng góp rất khó để thu hút hội viên tham gia.

"Hội Nông dân phường đề nghị T.Ư Hội tham mưu có các cơ chế để hỗ trợ việc thành lập các mô hình CLB. Vì hiện nay việc ra mắt các loại hình CLB, các mô hình chi, tổ hội nghề, kinh phí Hội cấp phường đều trích ra để chi, hỗ trợ các kỳ sinh hoạt mà ngân sách phân bổ cho hoạt động Hội cấp phường hàng năm còn hạn hẹp" - ông Nguyễn Văn Thuỷ nói.

Ông Nguyễn Văn Thuỷ – Chủ tịch Hội Nông dân phường Duy Hải cũng thẳng thắn nêu những khó khăn trong hoạt đông công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn phường. Đó là: Việc đổi mới công tác tuyên truyền của Hội Nông dân phường và các chi hội còn chậm; việc phát triển hội viên đạt tỷ lệ chưa cao, tỷ lệ hộ viên tham gia sinh hoạt thường kỳ còn thấp (đạt 50-60%); chỉ tập trung sinh hoạt đông dịp cuối năm; chưa duy trì sinh hoạt thường xuyên cho CLB, tổ nghề của tổ hội.

Nhận diện nguyên nhân, lãnh đạo Hội Nông dân phương Duy Hải cho biết, do địa phương đang có sự chuyển dịch sang công nghiệp, dịch vụ thương mại và thực hiện thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển đô thị. Tỷ lệ hội viên trong độ tuổi làm ở khu công nghiệp chiếm trên 90%. Cán bộ chi hội tuổi đều từ 68 trở lên, khả năng áp dụng công nghệ thông tin không cao...

Tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Long – Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng sen súng phường Duy Hải cho biết: Hiện nay, diện tích trồng sen súng của các thành viên tổ hội là 30ha, thu nhập từ trồng sen mang lại cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Đề nghị Trung ương Hội quan tâm hỗ trợ nguồn vốn xây dựng mô hình, kết nối các doanh nghiệp uy tín cung ứng phân bón chất lượng để hội viên nông dân yên tâm sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Duy Tiên cho biết: Hội Nông dân thị xã có 56 CLB Nông dân pháp luật với 1.320 thành viên tham gia. 5 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân thị xã Duy Tiên đã thành lập 7 tổ hội nghề nghiệp. Hiện nay, các CLB sinh hoạt định kỳ lồng ghép với sinh hoạt Hội.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội Nông dân phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ứng dụng App Nông dân Việt Nam, App Báo Dân Việt

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của Hội Nông dân phường Duy Hải trong thời gian.

Gợi mở phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị, Hội Nông dân phường Duy Hải cần đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân. Theo đó, bên cạnh việc phát huy phương pháp truyền thống thông qua sinh hoạt chi tổ hội, Hội Nông dân phường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, ứng dụng App Nông dân Việt Nam, App Báo Dân Việt.

Hội Nông dân phường cần tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên mới, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; thành lập các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đồng thời, cần chú trọng tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân để mang lại những lợi ích thiết thực, thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, thực hiện tốt Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền hội viên tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

"Hội Nông dân làm nhiều việc, chúng ta phải biết chọn việc trọng tâm, trọng điểm để thực hiện. Trong đó cần quan tâm hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát triển thành các Giám đốc HTX, những doanh nhân nông nghiệp, đây là những đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế nông nghiệp"- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Nhằm phát huy vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nông dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh, Hội Nông dân cơ sở phải thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn; tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nông dân, nắm được những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương để tham mưu cho Đảng, chính quyền các cấp kịp thời chỉ đạo, giải quyết; đồng thời đề xuất bổ sung, xây dựng các cơ chế, chính sách mới phù hợp.