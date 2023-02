Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định làm Phó Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

