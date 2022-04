Trồng cây cảnh trong nhà tắm có tác dụng như thế nào?

Không phải ngẫu nhiên các hộ gia đình hiện đại ngày nay lại thích trồng cây cảnh trong nhà vệ sinh, nhà tắm. Lý do bởi vì, sự hiện diện của cây cảnh trong loại hình không gian này có rất nhiều tác dụng tuyệt vời, dưới đây là những tác dụng điển hình nhất:

Trồng cây cảnh trong nhà tắm có rất nhiều lợi ích bất ngờ.

Cây cảnh có tác dụng khử mùi hôi

Nhà vệ sinh, nhà tắm là nơi ẩm ướt và rất dễ sinh mùi hôi thối khó chịu nếu như không thường xuyên lau chùi hoặc lau chùi không đúng cách. Trong khi đó cây cảnh khử mùi hôi rất tốt, đặc biệt là những loại cây cảnh khử mùi hôi trong nhà có khả năng hấp thụ khí amoniac.

Cây cảnh có tác dụng khử độc

Cây cảnh khử độc trong nhà cũng chính là tác dụng tuyệt vời. Nếu không trồng cây cảnh trong nhà tắm, nhà vệ sinh thì quả thật là một điều đáng tiếc. Chúng sẽ giúp không khí nơi đây trở nên trong lành và an toàn với sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Những loại cây cảnh nào thì nên trồng ở trong nhà tắm?

Cây cảnh có ý nghĩa về mặt phong thủy

Nhà tắm chứa rất nhiều xú uế nên thường có âm khí rất nặng, tích tụ rất nhiều những nguồn năng lượng tiêu cực. Việc trồng cây cảnh phong thủy trong nhà vệ sinh sẽ cân bằng trường khí, điều hòa âm dương giúp gia chủ cải vận, thu hút điềm lành.

Cây cảnh có tác dụng trang trí

Ngoài những tác dụng trên, cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh còn mang giá trị tô điểm cho không gian, giúp nơi đây trở nên tươi mới, sinh động và ấn tượng hơn, không còn là nỗi sợ hãi của nhiều người khi bước vào.

Nói tóm lại, cây cảnh trồng trong nhà tắm phải là giống cây ưa ẩm, sống được trong bóng râm hoặc dưới ánh sáng của ánh đèn, sức sống mãnh liệt. Đồng thời, cây cảnh cũng là loại không rụng lá nhiều, bởi rụng lá nhiều sẽ gây mất vệ sinh và khó chăm sóc.

Ngoài ra, những nhà tắm kết hợp với bồn vệ sinh sẽ sinh ra nhiều mùi hôi và vi khuẩn. Trong trường hợp chúng ta không sử dụng chất tẩy rửa nhiều, thì cây trồng trong nhà tắm nên là loại có thể thanh lọc không khí, khử được mùi hôi.

Nếu người chủ dùng nhiều chất tẩy rửa, khử mùi thì lại cần chọn những loại cây có khả năng sống trong môi trường có chất khử mùi hoặc có thể hấp thụ bớt những khí hóa học độc hại đó.

Top những loại cây cảnh được yêu thích và nên trồng trong nhà tắm mà giá chỉ bằng 1 bát phở

Cây cảnh bạc hà - cây gia vị nhà nào cũng nên có

Có lẽ trong các loại cây cảnh được liệt kê trong bài viết này thì đây là loại cây được nhiều người ưa chuộng nhất và cũng là loại cây cảnh có giá trị rẻ và dễ kiếm nhất. Chỉ cần ra bất kỳ một chợ nào cũng có thể mua được loại rau này về rồi ươm cho chúng ra rễ và trồng.

Có thể bạn không biết, người ta thường sử dụng tinh dầu bạc hà để đốt lấy hương thơm trong phòng ngủ hoặc phòng tắm vì mùi hương tạo sự sảng khoái. Vậy thì tại sao thay vì sử dụng tinh dầu, bạn không thử bắt tay ngay vào việc tự trồng một cây cảnh gia vị bạc hà ngay trong phòng tắm nhà mình để khử mùi.

Loại cây cảnh này được nhiều người ưa chuộng nhất và cũng là loại cây cảnh có giá trị rẻ và dễ kiếm nhất.

Ngoài ra, loại cây cảnh này còn có tác dụng đuổi muỗi và một số côn trùng khác. Tỉ lệ sống của cây cảnh hay còn gọi là cây gia vị này rất cao, có thể sinh trưởng được trong môi trường như phòng tắm.

Riêng nói về ý nghĩa phong thủy vì loại cây gia vị bé tí xíu này lại mang rất nhiều ý nghĩa thú vị. Lá bạc hà có màu xanh tươi mát, người ta còn đặt tên cho màu xanh ấy trong bảng màu là màu “xanh mint”, chính vì vậy, lá bạc hà mang lại cho chúng ta một cảm giác sảng khoái, tươi mới, không chỉ vì hương thơm tươi mát của nó mà còn vì sắc xanh trong trẻo ấy.

Cây cảnh bạc hà, vì chúng luôn mang lại cảm giác tươi mới và sảng khoái, như muốn nhủ rằng, với hương thơm ấy, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng những tình cảm bền chặt, tươi mới, sâu đậm như chính lá bạc hà này, luôn cay nồng và thanh mát.

Bạc hà còn có ý nghĩa là “sum họp, hội tụ”. Bạn bè có thể tặng cho nhau những chậu cây bạc hà nhỏ xinh sau bao lâu không gặp gỡ. Hương thơm và màu sắc của lá bạc hà, cũng như những công dụng tuyệt vời của nó, sẽ làm cho những cuộc gặp gỡ của các bạn trở nên gắn bó và khắng khít hơn.

Đặc biệt, nhiều người tin rằng cây cảnh bạc hà tươi sẽ thu hút sự thịnh vượng kinh tế và cải thiện giao tiếp cho bạn.

Cây cảnh dây nhện

Có lẽ không chỉ trong bài viết này mà rất nhiều các bài viết trước tôi đã chia sẻ về lợi ích to lớn của loại cây cảnh này với mọi người. Xin được nhắc lại một lần nữa, cây cảnh dây nhện còn được gọi là “cỗ máy lọc không khí tự nhiên" vì nó có khả năng thanh lọc khí hại khá tốt. Cây có thể hấp thụ rất tốt những khí hại như carbon dioxide và các chất ô nhiễm thông thường như xylen và benzen.

Cây cảnh dây nhện có lá nhỏ dài nhọn tỏa ra xung quanh trông rất tao nhã. Lá có màu xanh hơi nhạt, mép lá có viền màu trắng. Cánh lá mỏng, cứng và giòn. Cây lớn lá mềm, sẽ rủ xuống khá tự nhiên, có thể cuốn thành vòng tròn, tạo hình trang trí. Việc sở hữu một cây cảnh dây nhện trong nhà tắm ngoài tác dụng hút mùi, hút ẩm, chúng còn giúp trang trí. Vừa tạo không gian trong lành, dễ chịu mà còn mang vẻ đẹp thẩm mỹ rất cao.

Lá cây cảnh dây nhện luôn xanh mướt điểm tô những sọc trắng chạy đều từ đầu lá tới cuối lá thể hiện sự thông suốt, sáng lạn. Thân cây là một thân tỏa lá về bốn hướng thể hiện sự mạnh mẽ vươn xa, chí hương bay cao, luôn hướng tới những điều tốt đẹp phía trước.

Đặc biệt, trong phong thủy, cây cảnh dây nhện có ý nghĩa mang lại nhiều may mắn, an lành cho gia chủ. Cây cảnh dây nhện xét về mặt khoa học có thể mang lại cảm giác thoải mái, giảm áp lực, stress, có thể chữa được bệnh trầm cảm nên còn mang ý nghĩa giống như một luồng khí tốt giúp lưu thông vượng khí trong văn phòng, đem lại sự bình yên, may mắn cho người sở hữu nó.

Theo các nhà nghiên cứu về phong thủy cây nội thất, cây cảnh dây nhện còn có tác dụng giúp cân bằng trường khí, điều hoà và hấp thu những nguồn năng lượng xung khắc trong văn phòng. Nhờ đó, giúp mang lại một không gian sống hài hoà và yên bình.

Một điều quan trọng nhất là, giá thành cây cảnh dây nhện này rất rẻ. Hiện, tại chợ hoa - cây cảnh, loại cây cảnh này được bày bán rất nhiều với giá chỉ từ 25.000-30.000 đồng/chậu nhỏ. Tùy thuộc vào từng loại chậu mà cây cảnh dây nhện có giá trị khác nhau.

Cây cảnh trầu bà

Đây là loại cây cảnh hội tụ đủ những tố chất của một cây cảnh nên để trong nhà tắm như đã nêu trên. Cây không chỉ có khả năng hấp thụ khí độc gây ung thư formaldehydes, toluene benzene, carbon dioxit, mà cây còn mang ý nghĩa phong thủy rất tốt.

Cây cảnh này sở dĩ có tên gọi trầu bà bởi vì nó có hình dáng giống cây trầu. Về đặc tính thực vật, đây là cây thân thảo, dạng dây leo, lá và thân có màu xanh còn hoa mọc thành cụm ngắn nên có những nơi còn goi là dây trầu bà. Đặc điểm nổi bật dễ thấy là lá đơn, gốc lá hình trái tim và thuôn dài dần lên trên.

Lá cây cảnh trầu bà thường có những đốm vàng chấm chấm trên phiến lá. Thân cây mềm, bò dài có thể buông thõng, do đó có thể trồng theo kiểu giàn leo.

Cây cảnh trầu bà đã trở thành cây cảnh và xuất hiện ở nhiều nơi, thường được trồng trong nhà nơi có ánh sáng vừa phải để làm đẹp, tươi mát hơn không gian căn hộ, nội thất sân vườn. Người chơi cây cảnh thường để trầu bà trong các chậu treo đặt ở trên bàn, trong mọi góc nhà, thậm chí ở trong nhà tắm hoặc treo trên giàn để cây thả xuống rất đẹp.



Ngoài ra đây là cây cảnh thủy sinh ưa nước, hút nhiều nước mà không sợ úng, thối rễ, vì vậy cũng có thể trồng trong chậu nước.

Ngoài giá trị trang trí làm đẹp ra, cây cảnh trầu bà còn có lợi ích tốt sức khỏe con người cũng như ý nghĩa phong thủy mang lại tài lộc. Giá cây không quá đắt, dao động từ 30.000 -500.000 đồng tùy loại.

Trầu bà có rất nhiều ý nghĩa, ngoài giá trị làm đẹp và tốt cho sức khỏe, người ta còn quan tâm nhiều đến cây cảnh phong thủy theo tuổi để hợp với mệnh của mình thì cây cảnh trầu bà xanh tốt, dễ sinh sôi phát triển mà không cần đến sự chăm sóc quá nhiều. Bởi vậy mà cây cảnh bonsai này mang ý nghĩa là sự sinh sôi, phát triển của thịnh vượng, tiền bạc, may mắn của gia chủ.

Cây cảnh nha đam

Dân gian còn gọi là cây cảnh lô hội. Đây là loại cây cảnh để trong nhà tắm cực kỳ phổ biến. Cây cảnh này có đặc điểm là thân ngắn, lá to mọc sát thân, mọng dày và không có cuống. Màu xanh bóng, phần gốc mọc chụm và mở dần ra về phía trên như hình lưỡi giáo, mép lá dày, có hình răng cưa.

Cây cảnh nha đam đã quá quen thuộc với chúng ta. Cây không chỉ có tác dụng làm đẹp, làm nước uống giải khát, chế biến thành các món ăn, món chè thanh mát có lợi cho sức khỏe mà còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Khi trồng cây trong nhà tắm, bạn không phải lo sợ cây sẽ dễ chết vì đây là loại cây có sức sống mạnh mẽ, dễ trồng, ưa ẩm, chịu hạn tốt và có thể sống trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Với đặc điểm là loại cây cảnh mọng nước, dễ bị héo úa dưới cường độ ánh sáng mạnh nên môi trường nhà tắm là điều kiện lý tưởng cho cây cảnh phát triển. Cây có tác dụng thanh lọc không khí, giải phóng khí oxi, hút các khí có hại cho cơ thể như: khí CO, lưu huỳnh oxit, andehyde formic. Ngoài ra nó còn tác dụng hút bụi bẩn, tiêu diệt các loài vi khuẩn trong không khí.

Vì vậy, bạn nên đặt một chậu cây cảnh nha đam (lô hội) trong nhà tắm, nhà vệ sinh để điều hòa không khí, hút khí ẩm mốc và giảm thiểu các nguồn gây bệnh cho cơ thể.

Không chỉ trong phòng tắm, các chuyên gia cũng khuyên bạn nên trồng một chậu cây nha đam nhỏ trong phòng ngủ vì nó giúp mang đến giấc ngủ ngon. Cây cảnh này giúp giải tỏa căng thẳng và áp lực trong công việc nên đặt một chậu cây trên bàn làm việc, màu xanh giúp kích thích tinh thần làm việc và đem lại cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Về phong thủy, cây cảnh nha đam có tác dụng hút tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ, sức sống của cây nha đam giúp sản sinh ra sự may mắn, làm cho không gian xung quanh nhà luôn tràn ngập sức sống, giúp cho công việc kinh doanh và phát triển bản thân của gia chủ.

Hiện, giá của cây cảnh này cũng đang được bán tại các chợ cây cảnh với giá dao động từ 30.000-200.000 đồng tùy thuộc vào từng loại và kích cỡ của chúng.