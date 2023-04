Khi có ý định chuyển nhà hoặc sắp xếp lại phòng ngủ của mình, bạn nên nhớ những điều đại kỵ trong phong thủy đầu giường để tránh mắc phải.



1. Phong thủy phòng ngủ cấm kỵ không treo gương trên đầu giường

Khi treo gương ở phía trên đầu giường ngủ, nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác như có một ô cửa sổ vô hình đang treo trên đầu. Và điều này sẽ tạo ra cảm giác bất an, không an toàn, dễ bị mộng mị, bóng đè. Chất lượng giấc ngủ, do đó, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ngủ không sâu giấc dần dà sẽ khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi, tinh thần uể oải và gây ra nhiều hệ luỵ tới sức khoẻ.

Hơn nữa, trong quan niệm của phong thuỷ, gương là vật kết nối giữa thế giới tâm linh với thực tại, khi để gương trên giường sẽ khiến gia chủ dễ xảy ra xung khắc, cãi vã, thậm chí ly tán do có sự xuất hiện của người thứ 3.

2. Phong thủy phòng ngủ: Không nên kê đầu/đuôi giường sát cửa sổ

Cửa sổ là nơi lưu thông khí vào trong căn phòng, trong đó có cả khí tốt và khí xấu. Do vậy, nếu bạn kê đầu giường hoặc đuôi giường sát với cửa sổ sẽ mang đến những bất lợi về sức khỏe của chủ nhân.

Đầu giường được kê gần cửa sổ dễ gây đau đầu, khó ngủ, thần kinh căng thẳng. Nếu bạn phạm phải điều đại kỵ trong phong thủy đầu giường này thì cần trang trí rèm cửa phòng ngủ dày để hóa giải.

3. Phong thủy phòng ngủ: Không kê đầu giường ở hướng Tây

Từ xưa đến nay chúng ta thường coi hướng Tây là hướng của người đã khuất, hướng về nơi cực lạc. Còn trong phong thủy hướng này cũng không có lợi cho sức khỏe của bạn, bởi Trái Đất dịch chuyển từ Tây sang Đông nên đầu giường hướng về phía Tây thì huyết dịch nơi đỉnh đầu thường dễ bị xung, khó ngủ và dễ sinh vấn đề sức khỏe.

4. Phong thủy phòng ngủ: Đầu giường kỵ để trống không

Bạn có tự hỏi vì sao cứ thấy nhiều người kê đầu giường sát tường chưa? Bởi nó không chỉ tiết kiệm diện tích mà trong phong thủy cũng cấm kỵ điều này. Đầu giường có khoảng trống mang đến cảm giác chông chênh, bất an bởi thiếu điểm tựa, khi ngủ có cảm giác không an toàn và dễ giật mình.

Tốt nhất bạn nên kê 2 mặt giường ngủ gần tường hoặc ít nhất đầu giường sát tường. Nếu đầu giường trống không thì bạn nên thiết kế giá sách hoặc giá đựng đồ sát đầu giường để hóa giải cũng như mang đến không gian ngăn nắp hơn.

5. Phong thủy phòng ngủ: Không kê đầu giường đối diện cửa chính

Cửa chính của phòng ngủ cũng là nơi đón khí lưu thông, nếu bạn kê đầu giường đối diện với cửa chính sẽ sinh ra đau đầu và nhiều bệnh tật.

Mặt khác bày trí giường ngủ như vậy khi ngủ sẽ không nhìn thấy được cửa chính gây cảm giác bất an, ảnh hướng đến giấc ngủ của bạn. Ngoài ra, nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa chính thì sẽ mất đi sự riêng tư ngay cả khi khép cửa.

Trên đây là 5 điều đại kỵ trong phong thủy phòng ngủ bạn nên tránh, để không ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc tài lộc trong gia đình.