Quận Hoàn Kiếm: Lan tỏa, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao quyết định Công nhận mô hình Dân vận khéo cấp quận năm 2022 và khen thưởng cho Tập thể Công an phường Hàng Bồ với mô hình Khéo trong đảm bảo ANCT-TTATXH phòng chống tội phạm trên địa bàn phường, góp phần cùng chính quyền phường thực hiện chỉ tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trao quyết định Công nhận mô hình Dân vận khéo cấp quận năm 2022 và khen thưởng cho tập thể UBND phường Hàng Bài với mô hình Khéo trong vận động xây dựng mô hình hộ gia đình an toàn theo phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ

Ngày hội là dịp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về truyền thống công tác Dân vận của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua"Dân vận khéo" để thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, của các tầng lớp Nhân dân...

Tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện công tác dân vận; nâng cao năng lực, khuyến khích tinh thần nhiệt tình và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận về tư duy, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận.

Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trao khen thưởng cho Trường mầm non chất lượng cao 20/10-Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm với mô hình Khéo trong vận động cha mẹ học sinh và cộng đồng về mô hình trường mầm non công lập chất lượng cao

Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" của tập thể, cá nhân, các gương điển hình "Dân vận khéo" trong cơ quan, đơn vị, các phường...

Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú tặng hoa chúc mừng của Quận ủy Hoàn Kiếm đến Ngày hội tại phường Trần Hưng Đạo

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn tặng hoa chúc mừng của Quận ủy Hoàn Kiếm đến Ngày hội tại phường Hàng Mã

Qua đó tuyên truyền đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo", nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương.

Dịp này, các đơn vị đã khen thưởng 26 mô hình "Dân vận khéo" cấp quận và khen thưởng nhiều đơn vị cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác "Dân vận khéo" cấp phường.

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyền giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao khen thưởng cho UBND phường Hàng Gai với mô hình Khéo trong vận động nhân dân, cán bộ phường tham gia và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy của UBND phường Hàng Gai

Cụ thể, nhiều mô hình "Dân vận khéo" được Quận ủy Hoàn Kiếm công nhận, khen thưởng như: Mô hình Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trở thành ngày hội "Dân vận khéo" hằng năm của Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm; Khéo trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tích cực tham gia ủng hộ các quỹ đạt kết quả cao của Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm; Khéo trong vận động thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận của Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; ...

Khéo trong vận động đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện cứu người và thành lập ngân hàng máu sống Thanh niên Hoàn Kiếm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm; Thanh niên phường Hàng Trống tuyên truyền văn hóa lịch sử trên nền tảng công nghệ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hàng Trống.

Khéo trong áp dụng CNTT triển khai xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử mạng xã hội Zalo của UBND quận để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chính trị trên địa bàn quận của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàn Kiếm.

Phường Hàng Trống khen thưởng nhiều đơn vị cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác "Dân vận khéo" cấp phường

Khéo trong chỉ đạo xây dựng mô hình "Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm bốn tại chỗ của Công an quận Hoàn Kiếm; Khéo trong vận động nhân dân, cán bộ phường tham gia và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy của UBND phường Hàng Gai; Khéo trong đảm bảo ANCT-TTATXH phòng chống tội phạm trên địa bàn phường, góp phần cùng chính quyền phường thực hiện chỉ tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế của Công an phường Hàng Bồ.

Mô hình Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành GDĐT quận Hoàn Kiếm đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 của đồng chí Nguyễn Khánh Hoa-Phó Bí thư Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm;

Khéo trong công tác tuyên truyền vận động đảng viên và Nhân dân đóng góp xây dựng các quỹ xã hội và ủng hộ các cuộc quyên góp từ thiện của đồng chí Ngô Thị Hiếu - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 3 phường Phan Chu Trinh; Khéo trong thực hiện GPMB các hộ dân thuộc khu nhà gỗ nguy hiểm phường Chương Dương của đồng chí Lê Thị Khánh Chi-Cán bộ phòng BTGPMB và PTĐT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quận Hoàn Kiếm...