Ngày 06/6/2023, Báo Dân Việt có bài viết: "Hà Nội: Nguy hiểm rình rập người đi bộ bên cạnh lan can bờ sông bật gốc".

Trong đó phản ánh lan can bờ sông Sét phường Tân Mai và đoạn lan can đối diện ngõ 72 phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công có tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, rỉ sét gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.



Vừa qua Báo Điện tử Dân Việt nhận được công văn số 1512/UBND-VHTT của UBND quận Hoàng Mai liên quan đến phản ánh kể trên.

Hình ảnh lan can dọc bờ sông Sét bị hư hỏng.

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai giao UBND các phường Định Công, Tân Mai kiểm tra, xử lý báo cáo UBND Quận kết quả thực hiện theo phản ánh tại bài viết: "Hà Nội: Nguy hiểm rình rập người đi bộ bên cạnh lan can bờ sông bật gốc" của Báo Dân Việt.

Trên cơ sở báo cáo của UBND các phường Tân Mai, Định Công, UBND quận Hoàng Mai có ý kiến phúc đáp như sau:

Hệ thống lan can bờ sông Sét và sông Lừ được đầu tư xây dựng theo Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II, đã được Sở Xây dựng tiếp nhận bàn giao từ năm 2018 và giao cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là đơn vị quản lý, duy tu, duy trì. Sau một thời gian đưa vào sử dụng, một số vị trí lan can đã bị rỉ sét, nghiêng, hư hỏng,...

Người đi bộ lo lắng khi đi bên cạnh hàng lan can xuống cấp.

UBND các phường Tân Mai, Định Công đã phối hợp Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và tiến hành triển khai gia cố tạm thời, căng dây cảnh báo.

Trong thời gian tới, UBND Quận tiếp tục kiến nghị Sở Xây dựng có phương án cải tạo, chỉnh trang toàn bộ hệ thống lan can bờ sông Sét và sông Tô Lịch trên địa bàn quận để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.