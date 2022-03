Sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại UBND các phường

Theo đó, bám sát các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thành phố, ngày 16/4/2021, UBND quận Thanh Xuân đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Thanh Xuân.

UBND quận đã thực hiện việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức phường để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định, UBND quận tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chủ trương của Ban Thường vụ Quận ủy về việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 11 phường. Bên cạnh đó, rà soát hiện trạng đội ngũ công chức làm chuyên môn ở các phường để phân công rõ trách nhiệm cho từng công chức một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định của pháp luật.

Quận Thanh Xuân thực hiện thí điểm chính quyền đô thị. ảnh minh hoạ

Đồng thời, bảo đảm sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu khi thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, tạo động lực phát triển nhanh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước tại địa bàn; đảm bảo quyền lợi của công chức phường khi được chuyển đổi từ công chức phường thành công chức thuộc quận.

Cùng với đó, sau khi UBND quận công bố Quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo UBND 11 phường, UBND các phường đã ban hành quy chế làm việc của UBND phường thực hiện từ ngày 01/7/2021. Đến thời điểm hiện nay, đã có 10/11 phường đã thực hiện việc ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Quản lý tài chính ngân sách

UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND 11 phường thực hiện đúng quy định của Chính phủ và UBND Thành phố. UBND các phường đã chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước quận, phòng Tài chính - Kế hoạch quận đối chiếu, chốt số liệu thu, chi ngân sách và các số liệu tài chính khác đến hết ngày 30/6/2021, làm cơ sở để lập quyết toán ngân sách 06 tháng cuối năm 2021; phòng Tài chính - Kế hoạch quận đã điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021, điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Công an quận và Ban Chỉ huy Quân sự quận đã bám sát văn bản hướng dẫn của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đã xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn phường thuộc quận Thanh Xuân. Đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh - trật tự; phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn quận, phường quy định tại các Điều 23, 24, 25 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy phường và công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường: Đảng ủy các phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch UBND phường chủ động báo cáo, đề xuất với Đảng ủy phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của Nhân dân; thông báo công khai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các hoạt động của UBND phường; phối hợp thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; tổ chức đối thoại thủ tục hành chính; các buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về các vấn đề thuộc trách nhiệm giải trình của Chủ tịch UBND phường.

Đến nay, phương thức hoạt động của UBND thay đổi theo hướng tích cực góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thực hiện chính quyền đô thị sẽ đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quận để đáp ứng các yêu cầu phát triển của quận; tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và Nhân dân./.