Quảng Nam: Đất anh hùng Điện Ngọc ngày càng văn minh và hiện đại

Diện mạo mới

Ông Trần Duy Nghĩa – Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc cho biết, Điện Ngọc có truyền thống về văn hóa, cách mạng, có 1.246 liệt sĩ, 310 Mẹ Việt Nam anh hùng, 350 thương, bệnh binh và người có công với cách mạng. Phát huy truyền thống cách mạng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Ngọc quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Điện Ngọc giờ đây đã khoác lên mình chiếc áo mới của một đô thị văn minh, hiện đại.

Theo ông Nghĩa, năm 2015 từ xã Điện Ngọc trở thành phường Điện Ngọc (thuộc thị xã Điện Bàn), đây được xem là "trang sử mới" của địa phương trong quá trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh và hiện đại. Trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, chính quyền phường Điện Ngọc và người dân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm vượt khó để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIX đạt được nhiều kết quả quan trọng và tạo nên một diện mạo mới.



Ông Trần Duy Nghĩa – Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên 30-40-50 tuổi đảng.

"Nhiệm kỳ qua, nhờ chủ động, sáng tạo và bám sát mục tiêu, định hướng phát triển nên kinh tế phường Điện Ngọc tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được hoàn thiện, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…", ông Nghĩa phấn khởi nói.



Mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, phường Điện Ngọc phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 17-18%; trong đó: TMDV tăng 21-22%; CN-XD 6-7%; NN 1-1,5%. Cơ cấu kinh tế: TMDV chiếm 78%; CN-XD 20% và NN còn 2%. Thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt trên 105 triệu đồng/người/năm; Toàn phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tăng bình quân thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm từ 5-6%...



Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của Thị ủy và sự tập trung huy động các nguồn lực, phường Điện Ngọc đã xây dựng cơ sở hạ tầng, các trục giao thông nông thôn, bê tông, kênh mương nội đồng với kinh phí hơn 67 tỷ đồng, trong đó vận động sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn 18 tỷ đồng. Cùng với thị xã tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án... góp phần phát triển nhanh đô thị nhanh và bền vững.

Một góc đô thị phường Điện Ngọc hôm nay.

Song song với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường góp phần tạo mỹ quan đô thị sáng – xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Ngoài ra, công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá tốt.



Cơ sở hạ tầng được phường Điện Ngọc đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đồng bộ, nhất là trường học, giao thông.

"Những năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, diện mạo phường Điện Ngọc nói chung và 13 khối phố nói riêng thay đổi từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được nâng lên, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tất cả tạo nên bức tranh phường Điện Ngọc ngày càng tươi mới, văn minh và hiện đại…", ông Nguyễn Minh Hợi - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khối phố Ngọc Vinh phấn khởi nói.



Kinh tế bứt phá đi lên

Theo ông Nghĩa, những năm qua lĩnh vực kinh tế ở phường Điện Ngọc có những bức phát mới và phát triển toàn diện theo đúng định hướng cơ cấu ngành. Tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế năm 2020 ước đạt 1.484,343 tỷ đồng, tăng 2,24 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 17,51%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Đến năm 2020, giá trị ngành thương mại - dịch vụ (TMDV) chiếm tỷ trọng 70,06%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm tỷ trọng 25,13% và ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 4,81%.

Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc là “đòn bẩy” giúp Điện Ngọc ngày càng tỏa sáng.

Phường Điện Ngọc nằm giáp ranh với TP.Đà Nẵng, trên địa bàn có khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, là lợi thế để Điện Ngọc phát triển ngành TMDV. Ngành dịch vụ có bước phát triển khá toàn diện với nhiều loại hình, thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mở rộng cơ sở kinh doanh, đa dạng các mặt hàng phục vụ cho người tiêu dùng cả về số lượng và chất lượng, như: Dịch vụ ăn uống, kinh doanh bất động sản, vận tải…góp phần thúc đẩy TMDV phát triển. Tổng giá trị TMDV năm 2020 ước đạt 989,751 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 25,43%/năm (NQ là 24-26%), chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế.



Công nghiệp - xây dựng (CN-XD) duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất CN đăng ký vào hoạt động, tạo ra được nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh và sức tiêu thụ cao như: hàng mộc, thủ công mỹ nghệ, gạch không nung… góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Giá trị ngành CN-XD năm 2020 ước đạt 423,887 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 10,63%/năm (NQ 12-13%).

Đường vào khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

Lĩnh vực NN từng bước chuyển mạnh sang sản xuất có chất lượng, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp nhường chỗ cho phát triển hạ tầng kinh tế đô thị. Vì vậy, giá trị sản xuất NN năm 2020 ước đạt 70,705 tỷ đồng, giảm 4,29% so với năm 2015 (NQ tăng 2,5-3%).



Hoạt động của HTX ngày càng phát triển đa dạng, đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn cho nông dân trong sản xuất NN. Lĩnh vực chăn nuôi được khôi phục và bố trí hợp lý hơn, một số trang trại, mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao...

"Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền phường Điện Ngọc đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là quy hoạch, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, hệ thống giao thông thông suốt...Đặc biệt, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 65 triệu đồng/người/năm, tăng 25 triệu năm 2015 và hiện phường không còn hộ nghèo...", ông Trần Duy Nghĩa – Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc thông tin.

Những kỳ vọng mới ở nhiệm kỳ tới

Ông Trần Duy Nghĩa – Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc cho biết thêm, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Ngọc kế thừa thành tựu đạt được trong các nhiệm kỳ trước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIX đề ra.

Phường Điện Ngọc là đơn vị tiên phong chăm lo cho gia đình chính sách.

"Quá trình đô thị hóa ở Điện Ngọc diễn ra mạnh mẽ, nhiều công trình hạ tầng đô thị, giao thông trọng điểm được đầu tư xây dựng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tốc độ kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp. Các vấn đề an sinh xã hội được chăm lo giải quyết tốt hơn; công tác xã hội hóa được quan tâm thực hiện, chất lượng đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, phường không còn hộ nghèo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc phòng được tăng cường giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng…", ông Nghĩa đánh giá.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ phường Điện Ngọc được cấp ủy cấp trên công nhận 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Điện Ngọc được xây dựng mới, khang trang.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức được các cấp ủy đảng của phường Điện Ngọc hết sức chú trọng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường đã phát triển 40 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay lên 428 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 20 chi bộ, gồm 13 chi bộ khối phố, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an.



Ông Nghĩa cho rằng, phường Điện Ngọc có được những thành công như ngày hôm nay là nhờ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nắm vững quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, tập trung nghiên cứu vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương.

Trong 5 năm tới, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ lần thứ XX có những thuận lợi to lớn, đó là: kế thừa nền tảng vững chắc về vật chất và tinh thần được xây dựng trong những nhiệm kỳ qua; quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, cũng là quá trình Đảng bộ tích luỹ được những kinh nghiệm quý báu về lãnh đạo, xây dựng, phát triển đô thị là cơ sở để phát huy tốt hơn trong thời gian đến; Tỉnh - thị xã cũng có chủ trương đầu tư nhiều công trình trọng điểm quan trọng trên địa bàn Điện Ngọc. Đây là nhân tố quan trọng, động lực tác động đến quá trình xây dựng, phát triển đô thị Điện Ngọc trong tương lai...

