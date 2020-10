Quảng Nam: Nghe người trong cuộc kể về vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng

Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết thêm, tại thôn 1 cuộc sống bà con ở đây cũng rất phát triển, người dân định cư ở đây hơn 40 năm rồi, địa bàn ở đây không có gì bất thường, do sạt lở đồi núi chạy dọc bất thường, còn bình thường thì dòng suối này rất hiền hòa. Hiện này, đời sống bà con đảo lộn rất nhiều, khó khăn đủ bề, nhưng bây giờ quan trọng nhất là tìm kiếm những người còn mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Cường, phong tục ở đây bà con có nguyện vọng an táng sớm cho người mất, tại vườn nhà của mình, không để lâu. Chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho các gia đình mai táng, xã cũng đã cử lực lượng dân quân, công an, dự bị động viên để hỗ trợ bà con trong vấn đề an táng.



Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực bàn các giải pháp để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Anh Lê Hồng Lợi (SN 1985, ở thôn 1, xã Trà Leng) kể lại, chiều 28/10 lúc đó mọi người đang tập trung trong nhà để tránh bão số 9, nghe đất sạt lở thì bỏ chạy tán loạn.



Địa hình đồi núi sạt lở, đi lại rất khó khăn.

Em Hồ Thị Hà (20 tuổi) cho biết, gia đình em hiện có 8 người mất tích, đã tìm được thi thể 1 người là ông Hồ Văn Công (bố em Hà).

Được biết, gia đình em Hà đang trú bão tại nhà ông Việt, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng, nhưng không ngờ sạt lở núi. Em Hà may mắn thoát nạn nhờ đang đi học nghề ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).



Người thân các nạn nhân vẫn đang ngóng chờ tin từ lực lượng chức năng.

Còn chị Đoàn Thị Ngọc cho biết: "Lúc sạt lở thì rất nhiều người đang trú bão ở nhà anh Việt. Lúc đó bà con la hét, tôi chỉ biết cắm đầu chạy, ra ngoài mới biết là mình còn sống sót".



Các phương tiện cơ giới đang hoạt động hết công suất.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tăng cường cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ lên để tìm kiếm các nạn nhân, dọc theo các tuyến, kể cả dưới sông. Công tác ứng cứu vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực thực hiện.