Quảng Nam: Sẽ cưỡng chế nếu người dân không chịu di dời đến nơi an toàn

Chiều 25/9, ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - đã tổ chức kiểm tra tình hình phòng chống bão tại xã biển Tam Thanh, vì đây là xã biển ở Tam Kỳ có nguy cơ chịu ảnh hưởng bão nhiều nhất.

Người dân đang khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã biển Tam Thanh, Tam Kỳ cho biết: Cơn bão Noru là cơn bão được báo rất mạnh nên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, hiện từ sáng tới giờ trời nắng, trời nắng là người dân chủ quan, nên phải tuyên truyền cho người dân không nên chủ quan. Cần nhanh chóng triển khai xuống trực tiếp để giúp dân chằng chống nhà cửa. Hiện toàn xã có 48 tàu, thuyền đã neo đậu an toàn, có 85 ngôi nhà có nguy cơ sập đổ khi bão đổ bộ.



Clip: Lãnh đạo TP.Tam Kỳ và các đoàn chức năng đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão ở cơ sở.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra tình hình phòng chống bão tại cơ sở. Ảnh: T.H

"Sau cuộc họp này, xã sẽ triển khai nhanh việc di dời dân, xuống dân nếu nhà nào khó khăn thì giúp dân chằng chống nhà cửa. Đặc biệt, các hộ già cả, neo đơn cần di dời càng sớm càng tốt, di dời dân vào trường học và Đồn biên phòng Tam Thanh. Việc di dời dân phải thực hiện trước 17 giờ chiều mai (26/9)", ông Bình nói.



Cũng theo ông Nguyễn Thanh Bình, hiện xã đang triển khai thêm là đi đến từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền cho dân biết, kể cả dùng loa di động, loa kẹo kéo để dân nắm được độ mạnh của cơn bão để phòng tránh.

Người dân Quảng Nam tại các vùng biển đang chằng chống nhà cửa cẩn thận. Ảnh: T.H

"Hy vọng đối với người dân cũng như chính quyền xã biển Tam Thanh sẽ làm tốt công tác phòng chống cơn bão này nhằm tránh thiệt hại...", ông Bình nói.



Đại diện Đồn biên phòng Tam Thanh cho biết: Ngay trong sáng nay (25/9), đơn vị đã phân công tổ công tác 5 đồng chí xuống cơ sở để tuyên truyền tới nhân dân, hiện đơn vị đã tổ chức giúp dân chằng chống nhà cửa.



"Đơn vị sẽ cử lực lượng xuống tận nhà dân để hỗ trợ dân đến nơi an toàn. Nếu xã thấy địa điểm nào không an tâm thì có thể di dời dân đến tại đồn để tránh bão. Ngoài ra, đơn vị đã chuẩn bị sẵn lực lượng, dụng cụ để xử lý sau khi bão đổ bộ...", đại diện Đồn biên phòng Tam Thanh cho biết.

Lực lượng chức năng cây xanh, điện lực... đang cắt tỉa cây xanh để phòng chống bão. Ảnh: T.H

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra tình hình xã biển Tam Thanh cho biết: Hướng bão không thay đổi, chỉ một hướng duy nhất, hoàn lưu cả 4 tỉnh miền Trung.



"Nếu bão đổ bộ thì thiệt hại rất lớn nên không nên chủ quan. Ngay từ bây giờ cần triển khai giúp dân ngay, chú ý sẵn sàng mọi điều kiện thực hiện phương án di dời, sơ tán dân theo phương án được duyệt khi có lệnh.

Cần phải cương quyết không để người dân nào trong nhà không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Ai không chịu đi cần cưỡng chế đến nơi an toàn. Đặc biệt, cắt, tỉa cây cối, nhất là những loại cây nằm gần nhà dân nhằm tránh bão gây ngã đổ đập vào nhà thiệt hại tài sản nhân dân. Riêng di dời tập trung thì thành phố sẽ lo, còn di dời tại chỗ do địa phương cần triển khai sớm. Làm cần quyết liệt, không để thiệt hại về người", ông Ảnh nhấn mạnh.