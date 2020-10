Quảng Ngãi: Mưa lũ đục ngầu, nước chảy xiết mà vẫn rủ đi bắt cá, có cả người già, trẻ em thì thấy rùng mình

Do ảnh hưởng ấp thấp nhiệt đới và bão, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to. Mưa kéo dài, nước trên thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước các con sông, suối dâng cao, chảy xiết.

Hòa trong dòng nước lũ cuồn cuộn là rất nhiều các loại tôm, cá nên không ít người dân, nhất là ở khu vực miền núi tranh thủ rủ nhau ra sông, suối đánh bắt.



Hình ảnh người dân miền núi tỉnh Quảng Ngãi liều mình đánh bắt cá giữa dòng nước lũ đục ngầu rất dễ dàng bắt gặp trong những ngày mưa lũ.

Trong những ngày mưa lũ, theo quan sát của chúng tôi, trên một số con sông, suối như sông Liên, sông Re, sông Trà Bồng,…dù nước lũ rất lớn nhưng bỏ mặc phía sau sự nguy hiểm, người dân vẫn đứng bên mép nước, thậm chí liều mình xuống dòng nước đang chảy xiết để để mong "săn" được nhiều cá mà không hề có phao cứu sinh, hoặc phương tiện bảo hộ nào.

Tham gia bắt cá không chỉ cánh thanh niên, đàn ông mà có cả những chị em phụ nữ, thậm chí còn có người già và trẻ em.

Phương thức bắt cá cũng khá đơn giản, chỉ một chiếc nhá (vó) với diện tích mặt lưới chừng một mét vuông và một chiếc giỏ đựng cá đeo sát bên người là có thể “tác chiến” độc lập bên dòng nước lũ.

Mớ cá đánh bắt được sau nhiều giờ đồng hồ mưu sinh bên dòng nước lũ.

Chứng kiến cảnh người dân bất chấp nguy hiểm, đánh cá bên dòng nước đang cuồn cuộn chảy, nhiều người không khỏi rùng mình và lo lắng cho họ.

Tuy nhiên, người dân khi được hỏi cho biết, việc đánh nhá bắt cá vào những ngày mưa lũ là điều “bình thường”.

“Ngày mưa, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mang theo nhiều tôm cá hơn ngày bình thường. Biết việc bắt cá trong thời điểm nước lũ chảy xiết rất nguy hiểm, nhưng vì để cải thiện bữa ăn và cuộc sống mưu sinh, nên bà con vẫn thường hay làm. Lúc đầu mới xuống mép nước cũng thấy sợ, nhưng bắt được nhiều cá cũng ham và đi nhiều lần cũng thành quen”- anh Phạm Văn Xiêng ở huyện Ba Tơ chia sẻ.

Sau một ngày 'làm việc' vất vả, thành quả mà người dân mang sự sống của bản thân ra đùa với thủy thần hung dữ trên dòng sông mỗi mùa nước lũ về là những con cá, con tôm đầy ắp trong giỏ.

Dẫu biết rằng, những người dân nghèo chỉ muốn kiếm thêm nguồn lương thực cải thiện bữa ăn cho gia đình trong những ngày mưa lũ hoặc có thể kiếm dăm ba chục ngàn hay cả trăm ngàn nhưng với sự chủ quan và chỉ cần sơ sẩy một chút thôi hoặc lội trúng đoạn nước xoáy thì họ có thể gặp sự cố đáng tiếc trong tích tắc.

Mới đây, tại huyện miền núi Trà Bồng, lợi dụng khi trời mưa to, nước các con sông, suối tràn về, nhiều người dân sống dọc ven sông Trà Bồng đổ xô ra sông kéo mùng, đánh nhá, xúc cá, ... giữa dòng lũ đang chảy xiết.

Trước tình trạng này, Công an xã Trà Sơn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã đã kịp thời nhắc nhở, cấm người dân đánh bắt tôm, cá trong thời điểm này nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.