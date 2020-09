Quảng Ninh: Nuôi đủ thứ con chẳng khá được, đến lượt nuôi loài thú lông trắng, mắt đỏ lại phát tài

Từ quốc lộ 18, men theo con đường bê tông mới, PV Dân Việt tìm đến mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand của gia đình chị Trần Thị Hiền tại xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Khu chuồng trại nuôi thỏ rộng chừng 300m2 của gia đình chị Trần Thị Hiền, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Giới thiệu với PV Dân Việt, chị Hiền cho biết, khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình chị Hiền rộng khoảng 300m2, chia thành nhiều dãy chuồng riêng biệt, có hệ thống cửa sổ và quạt thông gió để giữ cho không khí luôn thoáng mát.

Theo chị Hiền, khoảng 10 năm trước, gia đình chị cũng đắn đo suy nghĩ xem nên nuôi con gì, trồng cây gì? Ban đầu, gia đình chị chọn nuôi lợn ta và lợn mán, nhưng một thời gian bị dịch bệnh, lợn chết cả đàn, bao công sức chăm sóc đổ sông, đổ biển. Sau đó, chị lại đổi sang chăn gà, nhưng rồi lại không bán được. Có thời điểm, cả ngày mang gà ra chợ bán, chị chỉ bán được một con.

Thỏ trắng New Zealand là giống thỏ có bộ lông dày, màu trắng tuyền, mắt màu hồng.

Thế rồi, đầu năm 2012, cô em họ mang cho chị Hiền 9 con thỏ giống New Zealand, gồm 6 con cái và 3 con đực. Lý do là vì người này nuôi thỏ nhưng bị chó nhà cắn gần hết, quá ngán ngẩm nên mang cho chị Hiền nuôi.

Đang lúc chưa biết nuôi gì để phát triển kinh tế, chị Hiền liền tìm hiểu và bắt đầu thử nuôi loài thú lông trắng, mắt đỏ này.

Thỏ New Zealand là giống thỏ có bộ lông dày, màu trắng tuyền, mắt màu đỏ hồng. Giống thỏ này có nhiều ưu điểm hơn so với các giống thỏ thông thường khác như khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, thơm ngon và chắc thịt... Đặc biệt, thỏ New Zealand rất mắn đẻ, chúng có thể đẻ từ 5-6 lứa/năm, mỗi lứa từ 6-7 con.

Nước uống của thỏ phải đảm bảo là nước sạch.

Cũng theo chị Hiền, thỏ trắng New Zealand là loài ăn tạp, thức ăn đa dạng và phong phú. Các loại thức ăn thô xanh chiếm 50 – 60% khẩu phần ăn/ngày như: Đậu xanh, đậu tương, lạc,... Ngoài ra, chị cũng cho thỏ ăn thêm sắn, ngô, khoai lang và lá các loại rau muống, rau cải, xu hào...

Lượng thức ăn cho thỏ mỗi ngày cũng phải để ý cho ăn bằng 30 – 40% trọng lượng cơ thể. Nếu sau 12h, thức ăn của thỏ còn thừa, cần loại bỏ và thay thức ăn mới để tránh ôi thiu, ẩm mốc làm thỏ bị tiêu chảy. Bên cạnh đó, việc cung cấp nước uống cho thỏ New Zealand cũng cần phải chú ý đảm bảo nguồn nước sạch. Mỗi con thỏ cần 0,1 – 0,5 lít/ngày và được thay hằng ngày.

"Nhiều người cho rằng thỏ không cần uống nước là sai lầm vì nước rất cần cho quá trình trao đổi chất", chị Hiền cho biết.

Trước cửa lồng nuôi thỏ giống, chị Hiên cẩn thận ghi lại ngày phối để theo dõi.

Ngoài ra, để nuôi thỏ hiệu quả, chị Hiền đã xây dựng hệ thống chuồng trại khoa học theo đúng kỹ thuật. Chị sử dụng thép mạ kẽm và inox chống han gỉ làm chuồng thỏ. Chuồng trại được xây ở nơi cao ráo, thoáng mát, không bị mưa tạt, được lắp đặt hệ thống quạt hút mùi, tấm làm mát.

Chị HIền kể, ngày nào chị cũng phải kiểm tra từng lồng thỏ, xem từng con thỏ để biết sức khỏe của chúng ra sao. Đặc biệt, thỏ mới sinh hay mắc bệnh về nấm và đi ngoài, nếu không được nhỏ thuốc kịp thỏ sẽ chết. Nếu phát hiện ra thỏ bệnh, cần phải nhỏ thuốc 3 lần/ngày, kết hợp với việc theo dõi liên tục.

Chị Hiền chia sẻ: "Trước tôi cũng nuôi lợn ta cho đến chăn gà, nhưng đều thất bại. Nuôi lợn thì dịch bệnh, chăn gà thì không có đầu ra. Từ lúc nuôi thỏ, tuy công việc luôn tất bật, nhưng bù lại, gia đình có của ăn của để, khấm khá hơn hẳn".

Thỏ nuôi khoảng 4 tháng sẽ xuất chuồng, thường đến thời điểm đó, thỏ đạt trên 2kg/con.

Chị Hiền cho biết thêm, thỏ nuôi khoảng 4 tháng sẽ xuất chuồng, thường đến thời điểm đó, thỏ đạt trên 2kg/con. Hiện tại, trang trại của chị có khoảng 500 con thỏ, được bán với giá 90.000 đồng/kg. Mỗi năm, gia đình chị cho thu nhập hơn 100 triệu đồng từ bán thỏ New Zealand.

Chị chia sẻ: "Có những người mua thỏ về phục vụ các quán ăn, cũng có người mua về để cho con cháu nuôi vì thỏ New Zealand sở hữu bộ lông trắng tuyền, cùng đôi mắt đỏ thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ. Ban đầu, gia đình tôi chỉ bán thỏ ở trong huyện, dần dần, tôi xuất bán ra Móng Cái, Hạ Long. Có thời điểm, tôi bán được hàng chục con trong một ngày".