Quảng Trị: Trồng cỏ, nuôi bò nhốt chuồng, toàn con to bự, nông dân khá giả lên

Trong các mô hình nông nghiệp, nuôi bò nhốt kết hợp trồng cỏ được đánh giá là một trong những mô hình mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Khá giả nhờ trồng cỏ, nuôi bò

Hiện nay, toàn xã Cam Tuyền có hơn 250 hộ nuôi bò nhốt với khoảng 850 con bò và 30ha cỏ phục vụ cho nuôi bò.

Nhờ mô hình nuôi bò nhốt kết hợp trồng cỏ nên nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, có điều kiện nuôi con cái học hành, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt hiện đại, các loại phương tiện đi lại.

Anh Lê Ngọc Hoài - Chủ tịch Hội ND xã Cam Tuyền cho biết: "Ở địa phương, trong lĩnh vực chăn nuôi thì nuôi bò nhốt mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Vì thế, Hội ND đã tuyên truyền, vận động nông dân tập trung vào việc khai thác có hiệu quả đất biền bãi, đất gò đồi để trồng cỏ, chăn nuôi bò. Đây là mô hình chăn nuôi an toàn vì vừa quản lý được vật nuôi, phòng dịch bệnh tốt, quá trình chăm sóc đảm bảo, vừa tranh thủ được thời gian nông nhàn".

Mô hình nuôi bò nhốt của hội viên Hồ Xuân Sinh ở thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Trao đổi với với chúng tôi, anh Hồ Xuân Sinh (ở cụm dân cư Bắc Bình, thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền) chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi nuôi bò theo hình thức thả rông, thời gian nuôi kéo dài, tốn công sức mà hiệu quả kinh tế thấp. Với quyết tâm đổi mới hình thức chăn nuôi, anh tích cực tìm hiểu những mô hình nuôi bò phù hợp, hiệu quả kinh tế cao hơn để áp dụng…".

Năm 2018, anh Sinh đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố để chuyển sang giống bò lai sind, Brahman nuôi nhốt chuồng với số lượng 06 con. Nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cung cấp cho bò, ngoài tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, anh mua thêm cám viên công nghiệp Seponfeed và cải tạo 1ha đất vườn và mua giống cỏ VA06, Zuri để chủ động về thức ăn và nguồn dinh dưỡng giúp bò sinh trưởng và phát triển tốt.

Theo anh Sinh, chu kỳ nuôi khoảng 18 tháng tuổi thì xuất bán một lần 6 con bò với tổng số tiền thu được 200 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí về giống, thức ăn, thuốc thú y cho lợi nhuận 111 triệu đồng/lứa. Ngoài ra, nguồn phân bò hoai hàng năm từ đàn bò cho thu khoảng 15 triệu đồng.

Nhân rộng mô hình

Về thiết kế chuồng trại nuôi bò nhốt mùa mưa bão, anh Hồ Xuân Lỵ, hội viên nông dân ở cụm dân cư Bắc Bình, xã Cam Tuyền chia sẻ: "Theo kinh nghiệm chăn nuôi của người dân địa phương qua nhiều năm, nhìn chung các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm đều thiết kế thêm chuồng trại riêng chống lũ trong mùa mưa bão và chủ động dự trữ nguồn thức ăn từ cỏ, rơm và các phụ phẩm nông nghiệp…".

Theo anh Hồ Xuân Ly làm được những việc này sẽ đảm bảo cho vật nuôi đủ ấm mùa rét, ăn no và phát triển tốt nên quá trình chăn nuôi không bị gián đoạn, vẫn đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát triển.

Anh Lê Ngọc Hoài cho biết, mô hình nuôi bò nhốt chuồng đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho hội viên, nông dân trên địa bàn xã.

Thời gian tới, Hội ND xã Cam Tuyền tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Làm việc này, Hội đã góp phần phát huy thế mạnh của địa phương, đầu tư phát triển chăn nuôi bò nái sinh sản, nuôi bò nhốt theo hướng thâm canh, tăng năng suất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới…