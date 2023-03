Quảng Trị xác minh clip đang xôn xao dư luận

Chiều 28/3, ông Hồ Đại Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến 1 đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Người đàn ông trong đoạn clip được cho là ông T.Đ.V. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút quay cảnh hơn 10 người ngồi ở 2 bàn tiệc trong một căn phòng.

Trong đó, một người được cho là ông T.Đ.V - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cầm xấp tiền, rồi rút từng tờ tặng cho một số người phụ nữ đang đứng hát.

Đứng bên phải ông T.Đ.V là một người đàn ông khác được cho là ông N.V.L hiện là trưởng một phòng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị cầm tờ tiền từ tay ông V chuyển cho một phụ nữ cùng bàn tiệc đang hát.

Một người đàn ông khác chưa rõ danh tính có hành động ôm hôn người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Người đàn ông (ảnh bên trái) được cho là ông N.V.L, đang là trưởng một phòng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị. Còn người đàn ông (ảnh bên phải) đang ôm hôn người phụ nữ hiện chưa rõ danh tính. Ảnh cắt từ clip.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, nội dung ở đoạn clip diễn ra vào năm 2018. Người liên quan đến clip nay đã về hưu nên hiện không thuộc sự quản lý của Công an tỉnh Quảng Trị. Còn cán bộ công an đang là trưởng một phòng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị thì chỉ đứng nghe hát, chứ không có hành động gì phản cảm.

Ông Hồ Đại Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị cho biết, đang đợi Công an tỉnh Quảng Trị có báo cáo cụ thể về vụ việc.