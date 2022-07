Quỹ Hỗ trợ nông dân "rót vốn" giúp nông dân Kon Tum cải tạo, trồng mới cà phê, nuôi cá

Thực hiện dự án cải tạo, chăm sóc cà phê

Đầu tháng 5/2022, Hội Nông (ND) dân tỉnh Kon Tum phối hợp Hội ND huyện Sa Thầy tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND của Trung ương Hội ủy thác hỗ trợ cho các hội viên ở xã Sa Sơn để thực hiện dự án cải tạo và chăm sóc cà phê. Theo đó, đã có 10 hộ tham gia dự án với tổng số vốn vay là 500 triệu đồng, bình quân mỗi hộ vay 50 triệu đồng để phát triển vườn cà phê của gia đình.

Anh Lê Xuân Khiên (ở thôn 2, xã Sa Sơn) là 1 trong số những hộ nông dân được vay Quỹ HTND đợt này. Cách đây 3 năm, anh cũng từng vay vốn từ Quỹ HTND để phát triển kinh tế gia đình.

Anh Lê Xuân Khiên (ở xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, Kon Tum) vay vốn Quỹ HTND để mở rộng diện tích trồng cà phê. Ảnh: V.T

Anh Khiên cho biết, nông trại của anh có diện tích 6ha, trồng nhiều loại cây ăn quả như mít, chanh, bưởi… cùng cao su, cà phê. Năm 2019, vì thiếu vốn để mua cây giống cà phê, anh đã được Hội Nông dân huyện Sa Thầy tín chấp và cho vay 40 triệu đồng từ Quỹ HTND. Số tiền trên tuy không lớn nhưng cũng giúp anh Khiên xoay xở trong lúc gia đình gặp khó khăn về vốn. Giờ đây, vườn cây của anh Khiên đang sinh trưởng rất tốt, vườn cà phê mà anh vay vốn để trồng ngày nào đến nay đã cho thu hoạch. Mỗi năm, trừ mọi chi phí, anh Khiên thu lãi hơn 400 triệu đồng từ nông trại của mình.

"Hiện tại, tôi muốn mở rộng thêm diện tích trồng cà phê, nên tôi đã mạnh dạn đăng ký tham gia vay vốn từ Quỹ HTND để thực hiện dự án cải tạo và chăm sóc cà phê trong 3 năm" - anh Khiên phấn khởi nói.

Anh Khiên là 1 trong 40 hộ trên địa bàn huyện Sa Thầy được vay vốn từ Quỹ HTND của Trung ương Hội NDVN hỗ trợ, với số vốn vay tối thiểu là 50 triệu đồng/hộ, tối đa là 80 triệu đồng/hộ, để thực hiện các dự án cải tạo và chăm sóc cây cà phê, cao su. Bên cạnh nguồn vốn từ Trung ương Hội cho vay, Hội ND huyện Sa Thầy còn cho 6 hội viên khác vay với tổng số tiền là 300 triệu đồng từ Quỹ HTND để thực hiện các dự án như nuôi cá lồng bè, cải tạo và chăm sóc cà phê.

Anh Võ Đình Sơn (ở làng Chờ, xã Ya Ly) cho biết: "Được vay 50 triệu đồng Quỹ HTND, tôi đã đầu tư mua giống cá với 3 lồng cá diêu hồng, 5 lồng cá lóc, 3 lồng cá lăng. Đây chính là động lực để gia đình tôi phát triển mô hình nuôi cá lồng bè ngày càng vững mạnh nơi lòng hồ Ya Ly này.

Sử dụng hiệu quả vốn vay

Chị Phan Thị Mỹ Lan - Chủ tịch Hội ND Sa Thầy cho biết: Ngoài 40 hộ vay vốn từ Quỹ HTND của Trung ương Hội, 6 hộ vay vốn từ Quỹ HTND cấp huyện, còn 18 hộ vay vốn từ Quỹ HTND tỉnh, tổng số vốn đã giải ngân cho vay là 3,6 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, huyện hội sẽ tiếp tục thẩm định và giải ngân cho 10 hộ thực hiện dự án nuôi bò vỗ béo bán công nghiệp ở xã Ya Xiêr với tổng số vốn 500 triệu đồng.

Để các hộ dân vay vốn, Hội ND huyện Sa Thầy sẽ tiến hành rà soát những hội viên có đủ điều kiện để vay vốn tham gia các dự án, đồng thời thường xuyên đến kiểm tra, theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật khi hội viên cần. Từ đó giúp hội viên thấy được lợi ích, hiệu quả từ việc vay vốn và đầu tư đúng cách.

Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Kon Tum, để giúp hội viên có vốn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, Hội ND các cấp đã tích cực nhận ủy thác với các ngân hàng, giải ngân vốn Quỹ HTND. Tính đến nay, Hội ND các cấp đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên, nông dân vay vốn với số tiền gần 916 tỷ đồng.

Về nguồn vốn Quỹ HTND, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh thu hồi 5 dự án đến hạn với số tiền 1 tỷ 830 triệu đồng đúng thời hạn; giải ngân 5 dự án quay vòng và 2 dự án vay mới với số tiền 4 tỷ đồng cho 73 hộ vay. Hiện còn dư nợ 24 dự án với số tiền 12 tỷ 590 triệu đồng cho 256 hộ vay.

Từ đó, Hội ND huyện Sa Thầy đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với mỗi xã một sản phẩm tại xã Mô Rai; Hội ND huyện Đăk Hà vận động các hội viên tham gia tổ hội nghề nghiệp nuôi lợn sọc dưa, thành lập tổ hợp tác nuôi lợn sọc dưa gồm 20 thành viên tại thôn Đăk Wet, xã Đăk Pxi; Hội ND huyện Đăk Tô vận động 10 hộ hội viên thực hiện mô hình nuôi lợn địa phương…