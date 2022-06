Quỹ Hỗ trợ nông dân Tiền Giang giúp hội viên thoát nghèo, làm giàu, Hội Nông dân hoạt động sôi nổi hơn

Quan tâm bổ sung nguồn, quản lý tốt

Trong tổng số hơn 72 tỷ đồng vốn Quỹ HTND tỉnh Tiền Giang thì nguồn vốn Trung ương ủy thác trên 15,5 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp bổ sung trên 19,2 tỷ đồng, còn lại nguồn vốn vận động từ các tổ chức, cá nhân đóng góp…

Từ nguồn vốn trên, Ban Điều hành Quỹ đã triển khai 38 dự án trợ vốn cho trên 10.000 lượt hội viên với tổng kinh phí trên 61 tỷ đồng phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi nhằm vượt khó, thoát nghèo và tạo dựng cơ nghiệp vững vàng.

Là nguồn trợ vốn phi lợi nhuận nên để có nhiều hội viên nông dân hưởng lợi, Ban Điều hành Quỹ HTND Tiền Giang hướng dẫn các chi, tổ hội lập dự án phát triển trồng trọt, chăn nuôi, khẩn trương thẩm định và giải ngân nhanh cho bà con, tạo điều kiện để nông dân tháo gỡ khó khăn về vốn.

Nhờ vay được vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả. Ảnh: Trần Đáng

Hội ND xã Hiệp Đức kiến nghị Quỹ HTND tỉnh Tiền Giang tiếp tục trợ giúp xã triển khai thêm dự án phát triển chăn nuôi dê thích ứng biến đổi khí hậu nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con vùng căn cứ kháng chiến khó khăn một thời đã qua.

Nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn, Ban Điều hành Quỹ HTND còn phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và HTND (Hội ND tỉnh Tiền Giang), Sở LĐTBXH, Sở NNPTNT tập huấn, hướng dẫn xây dựng phương thức sản xuất - kinh doanh, chuyển giao khoa học - kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi… cho hội viên.

Ngoài ra, việc gắn hỗ trợ vốn với truyền đạt kinh nghiệm và khoa học - công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất cho hội viên nông dân, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng chất lượng nông sản hàng hóa, ổn định đầu ra sản phẩm… đã góp phần cụ thể hóa Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với việc đưa nguồn vốn Quỹ HTND đến bà con, Hội ND còn khẳng định vai trò của Hội trong cán bộ và hội viên, là chỗ dựa của nông dân, thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia vào đoàn thể. Qua đó, hoạt động của mạng lưới Hội tại cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả tập hợp nông dân. Nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, hội viên có vốn làm ăn, thu nhập cao từ cây trồng, vật nuôi và vượt khó thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Tiền Giang đánh giá, việc xây dựng nguồn Quỹ HTND được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ban Thường vụ Hội ND các cấp. Đây là kênh trợ vốn hiệu quả cho hội viên, qua đó, còn xây dựng những mô hình làm ăn kinh tế thu nhập cao, thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp đặc thù địa phương, vừa có sức lan tỏa… Mặt khác, đây cũng là kênh kết nối nông dân nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị và vận động nông hộ tham gia tổ chức Hội. Qua đó, Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội ND, đưa các hoạt động về cơ sở và nâng cao chất lượng mạng lưới Hội, góp phần xây dựng Hội ND vững mạnh.

Giúp nông dân làm giàu

Nông dân Lê Văn On, cư ngụ tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy được Quỹ HTND giải ngân 50 triệu đồng trong khuôn khổ Dự án nuôi cá và cải tạo vườn tạp do Hội ND xã Tân Hội triển khai. Ông On cho biết, nhờ nguồn vốn trên, gia đình ông chuyển đổi 1ha đất trồng lúa bấp bênh trước đây sang mô hình nuôi và ương dưỡng cá giống, lập vườn trồng dừa, mít… Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông On còn lãi ròng trên 300 triệu đồng. Từ một hộ nông dân nghèo khó trước đây, ông On đã trở thành hộ khá, giàu của địa phương, tạo dựng cơ nghiệp bền vững trên đất thuần nông.

Theo ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch Hội ND xã Tân Hội, Dự án nuôi cá và cải tạo vườn tạp của Hội ND xã Tân Hội được Quỹ HTND tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 600 triệu đồng với 15 hộ nông dân được hưởng lợi. Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ từ 20 - 50 triệu đồng tùy theo quy mô sản xuất và nhu cầu vốn, thời gian vay vốn 3 năm (2018 - 2021).

Từ nguồn vốn của Quỹ HTND, bà con phát triển nghề ương dưỡng cá giống: Tra, trê lai, chép... cung ứng thị trường đồng thời cải tạo vườn cây tạp, kém hiệu quả thành vườn chuyên canh cây trồng đặc sản. Năm 2021 là năm cuối của Dự án, theo đánh giá, 100% nông dân đều sử dụng đồng vốn hiệu quả. Ấp Tân Hòa, nơi triển khai dự án, đã thành lập được Chi hội Nghề cá với 20 thành viên. 100% số thành viên không chỉ vượt khó, thoát nghèo mà trở nên hộ khá, giàu tại địa phương. Đây là nhân tố giúp xã Tân Hội đạt chuẩn và ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2020 vừa qua. Địa phương đang hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021 - 2025.

Xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy) nằm trong vùng căn cứ kháng chiến chống Mỹ trước đây, từng bị bom đạn quân thù tàn phá nặng nề. Đại bộ phận nông dân nghèo khó, rất cần sự trợ giúp của đoàn thể và các ngành hữu quan, đặc biệt là Hội ND về vốn cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi... Ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Hội ND xã Hiệp Đức chia sẻ, Hội ND xã đã lập dự án chăm sóc vườn cây ăn trái kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ cho 14 hộ nông dân có nhu cầu. Mỗi hộ tùy theo nhu cầu và quy mô sản xuất, được hỗ trợ từ 20 - 50 triệu đồng theo chu kỳ 03 năm (2018 - 2021). Dự án chăm sóc vườn do Quỹ HTND trợ vốn đã giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn không phải lo về vốn thâm canh vườn cây. Bà con thu nhập cao, cuộc sống ngày càng khấm khá.