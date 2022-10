Sáng 11/10, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An". Tới dự lễ ra mắt có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng 35 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An ra quyết định thành lập nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả thành một tổ chức gắn kết, từ đó tạo môi trường, diễn đàn cho các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, liên kết cùng nhau hợp tác phát triển.

Đồng thời, thúc đẩy và phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức hội nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Nghệ An.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An ra mắt các thành viên. Ảnh: Thắng Tình

Thành viên câu lạc bộ là cán bộ hội nông dân các cấp, các nhà khoa học, quản lý, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp Trung ương, nhiệt tình với phong trào và có tinh thần trách nhiệm với tổ chức hội, với câu lạc bộ, gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Cương - hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai làm Chủ nhiệm. Nguồn quỹ hoạt động của Câu lạc bộ được hình thành từ nguồn đóng góp của các thành viên theo quy định, nguồn sản xuất, kinh doanh (nếu có); nguồn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thắng Tình

Phát biểu tại lễ ra mắt câu lạc bộ, ông Nguyễn Quang Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ cần gợi mở và hướng dẫn các thành viên tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng quy chế hoạt động, chương trình thực hiện hàng năm đã đề ra, bám sát mục đích hoạt động của câu lạc bộ. Các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao.

Thành viên câu lạc bộ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thắng Tình

Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên câu lạc bộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh, quản lý, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, phát huy các ý tưởng sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế trong nước, khu vực và thế giới. Tiên phong gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào do các cấp hội nông dân phát động, tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội nông dân.