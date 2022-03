Rủ góp vốn làm ăn rồi chiếm đoạt tiền tỷ của bạn

Ngày 22/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1992, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan công an cũng áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2017, Trang và T.T.B.D (SN 1991, trú Quảng Nam) thỏa thuận góp vốn thầu vé máy bay khách lẻ và khách đoàn cho Tập đoàn Sun Group. Hai bên không ký kết hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thuỳ Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Vào đầu tháng, Trang sẽ thông báo số tiền vé mà khách đặt để D chung vốn. Nếu thiếu tiền thì D sẽ vay thêm bên ngoài để góp cho đủ. Đến cuối tháng, sau khi trừ đi tiền lãi vay và “lại quả” cho người của tập đoàn thì số còn lại sẽ ăn chia.

Thời gian thỏa thuận góp vốn được thực hiện từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2020. Trong thời gian này, Trang đã kê khống số lượng khách đăng ký vé máy bay rồi chiếm đoạt số tiền chênh lệch là hơn 3,327 tỷ đồng.

Sự việc được D phát giác và trình báo lên cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.