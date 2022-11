Rực rỡ trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai trong Hội thi thêu may, trình diễn Rực rỡ trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai trong hội thi thêu may và trình diễn

Hội thi "Thêu may và trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số" tỉnh Lào Cai năm 2022 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với các phần thi thêu may và trình diễn. Đây là hoạt động đặc sắc, nằm trong khuôn khổ Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa đông năm 2022 chủ đề “Nghiêng say mùa đông”.

Sáng 27/11, tại thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) diễn ra Hội thi "Thêu may và trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số" tỉnh Lào Cai năm 2022. Hội thi "Tay nghề thêu may và trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số" tỉnh Lào Cai năm 2022 là hoạt động đặc sắc, nằm trong khuôn khổ Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa đông năm 2022 chủ đề “Nghiêng say mùa đông”. Đây hoạt động đặc sắc, nằm trong khuôn khổ Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa đông năm 2022 chủ đề “Nghiêng say mùa đông”. Phát biểu tại Hội thi, bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cho biết: Hội thi được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích hội viên nông dân duy trì, giữ gìn và phát triển nghề thêu thổ, khơi dậy phát huy tiền năng phát triển nghề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao. Bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội thi. Đồng thời nâng cao thu nhập gia đình, đẩy mạnh kết nối giữa sản xuất với kinh doanh dịch vụ thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch. "Hội thi đã lựa chọn được 30 thí sinh là các hội viên nông dân có tay nghề thêu cao, có các sản phẩm thêu thổ cẩm tiêu biểu đại diện cho văn hóa truyền thống của các dân tộc, có sự hiểu biết, tự tin và trình diễn toát lên được vẻ đẹp, ý nghĩa của trang phục thổ cẩm dân tộc vùng cao của các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai" - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nói. Hội thi đã lựa chọn được 30 thí sinh là các hội viên nông dân có tay nghề thêu cao, có các sản phẩm thêu thổ cẩm tiêu biểu đại diện cho văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Theo đó, phần thi thêu may thổ cẩm có 15 thí sinh gồm huyện Bắc Hà 4 người, thị xã Sa Pa 4 người, huyện Bát Xát 3 người, huyện Si Ma Cai 2 người, thành phố Lào Cai 2 người. Thí sinh thi trình diễn trang phục thổ cẩm có 15 thí sinh gồm huyện Bắc Hà 4 người, thị xã Sa Pa 3 người, huyện Bát Xát 3 người, huyện Si Ma Cai 2 người, thành phố Lào Cai 3 người. Về phần thi trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số sẽ có 8 dân tộc trong tỉnh Lào Cai dự thi gồm dân tộc Mông, Nùng, La Chím, Dao Tuyển, Giáy, Hà Nhì, Tày, Dao Đỏ. Số lượng giải thưởng 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3, 9 giải khuyến. Theo đại diện Ban giám khảo, các sản phẩm thí sinh gửi về rất nhiều, hoa văn đẹp, kĩ thuật thêu rất đặc sắc. Ban giám khảo rất khó khăn trong việc lựa chọn thí sinh xuất sắc. Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải. Theo đó, các thí sinh đạt giải Nhất gồm: Giàng Thị Chá (xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai), Triệu Thị Lai (xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà), Lý Thị Hương (xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà). 4 thí sinh đạt giải Nhì gồm: Lý Mùi Nảy (thị xã Sa Pa), Hầu Thị Di (TP Lào Cai), Châu Thị Kết (TP Lào Cai) và Lò Tuyết Ngân (thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát). 7 thí sinh đạt giả Ba gồm: Sùng Thị Giấy (huyện Bát Xát), Hảng Thị Dung (huyện Bắc Hà), Chảo Mùi Phẩy (TP Lào Cai), Lý Tả Mẩy (Tả Phìn, Sa Pa), Lý Tả Mẩy (xã Tòng Sành, huyện Bát Xát), Bàn Thị Hoan (Nậm Đét, huyện Bắc Hà), Giàng A Cấu (huyện Si Ma Cai). Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận tại hội thi: Thí sinh tham dự phần thi thêu và trình bày sản phẩm của mình. Mỗi tác phẩm của các dân tộc khác nhau đều mang từng ý nghĩa riêng. Người dân thêu các hoa văn gắn liền với cuộc sống của họ hàng ngày như ruộng bậc thang, cây lúa, ngôi nhà... Phần thi thuê có 15 thí sinh tham gia. Trên ảnh là thí sinh Sùng Thị Giấy đang thể hiện phần thi của mình. Yêu cầu của ban tổ chức thí sinh thêu may 2 nhóm họa tiết thổ cẩm phổ biến. Gồm họa tiết dân tộc Mông và họa tiết dân tộc Dao. Chỉ có thời gian 30 phút nhưng tất cả các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Các thí sinh tham dự phần thi trình diễn trang phục thổ cẩm rạng ngời chờ đến lượt thi của mình. Nét đẹp con gái vùng cao được tôn lên nhờ những bộ trang phục thổ cẩm độc đáo. Người con gái vùng cao tự tin thể hiện phần thi của mình. Các thí sinh đều có phần thi ấn tượng của mình. Kết thúc hội thi BTC đã trao 3 giả nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và nhiều giải khuyến khích. Hội Nông dân tỉnh Lào Cai chung tay xây dựng nông thôn mới 07/08/2022 19:25

