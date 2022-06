Thực khách bị tấn công ở nhà hàng Đường Sơn, Trung Quốc

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi một vụ tấn công dã man nhằm vào 4 nữ thực khách tại một nhà hàng thịt nướng ở Trung Quốc đã tạo nên một làn sóng phẫn uất tại đất nước triệu dân này. Điều gì đã thực sự xảy ra với những người phụ nữ đó?

Vụ tấn công - được ghi lại trên camera giám sát - đã gây ra làn sóng chấn động khắp Trung Quốc, làm dấy lên sự phẫn nộ từ những phụ nữ lâu nay phải đối mặt với quấy rối tình dục và bạo lực giới. Những nạn nhân xấu số bị 9 người đàn ông ở nhà hàng ở thành phố Đường Sơn hành hung dã man sau khi một trong số họ phản đối hành động quấy rối.

Nhiều người bày tỏ sự lo sợ cho những người phụ nữ sau khi xem đoạn phim giám sát đáng thương. Những người đàn ông kéo một phụ nữ ra ngoài trời bằng tóc của cô ấy, đánh cô ấy bằng chai, ghế và liên tục đá vào đầu cô ấy. Một người phụ nữ cố gắng giúp cô ấy đã bị đẩy ra xa, ngã đập đầu xuống cầu thang.

Trích đoạn của đoạn clip gây bão trên mạng xã hội (Ảnh: What’s on Weibo)

Vài giờ sau vụ tấn công, một bức ảnh cho thấy một trong số các nạn nhân nằm trên một chiếc giường bệnh viện bê bết máu, đầu bị băng bó. Ngày hôm sau, cảnh sát Đường Sơn cho biết hai phụ nữ nhập viện với "vết thương không nguy hiểm đến tính mạng" và ở trong "tình trạng ổn định" - nhưng không có thông tin cập nhật về tình hình của họ kể từ đó.



Trong suốt tuần trước, tin đồn rằng một số nạn nhân trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì nhà chức trách tuyên bố đã lan truyền liên tục trên mạng, bất chấp những lời phủ nhận liên tục từ cảnh sát, quan chức bệnh viện và chi nhánh địa phương của Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc.

Chủ quán ăn ở Quảng Ninh bắt thực khách quỳ vì bóc phốt đồ ăn có sán

Theo cáo trạng, tối 17/8, chị H đến ăn tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, phát hiện trong thức ăn có sán lợn, chị H. đã chụp ảnh, đăng tải lên trang Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh" với nội dung đồ ăn của quán có sán. Khi thấy bài đăng trên, Nguyễn Văn Thiện (chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện) đã nhờ bạn bè tìm, hẹn chị H. đến quán để nói chuyện. Biết thông tin chủ quán tìm mình, tối 18/8, chị H. đã chủ động đến quán nhắng nướng Hiền Thiện để giải quyết.

Nạn nhân phải chịu cú sốc tâm lý bởi hành động dã man (Ảnh: Dân Việt)

Khi chị H. đến, Thiện yêu cầu chị quỳ dưới sàn nhà, sau đó chửi bới, đe dọa và ép chị H. phải xin lỗi, yêu cầu gỡ bài đăng trên trang Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh" nội dung đồ ăn của quán nhắng nướng Hiền Thiện có sán và phải đăng lại bài đính chính với nội dung quán phục vụ tốt.



Quá trình xảy ra sự việc, Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân bật chế độ quay phát trực tiếp rồi đưa điện thoại của mình Lăng Văn Vân (nhân viên quán) để quay video và phát trực tiếp trên Facebook nhắng nướng Hiền Thiện.

Lúc này, Thiện liên tục chửi bới lăng mạ, đe dọa chị H. với mục đích làm nhục chị H. Chưa dừng lại, Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị H. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị H. ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện điều trị.

Tại cơ quan Công an, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 19/8, Công an TP.Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thiện về tội "Làm nhục người khác" quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Bị cáo bị bắt với tội danh "Làm nhục người khác" (Ảnh: Dân Việt)

Tại phiên tòa, bị cáo Thiện và bị cáo Vân thừa nhận mọi hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu. Trước HĐXX, bị cáo Thiện và bị cáo Vân đã quay lại xin lỗi bị hại cũng như gia đình bị hại. Đồng thời gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng trên cả nước về hành động của mình.



Thực khách hàng bị nhân viên nhà hàng Noida dùng dao tấn công

Hai người dân Delhi đã phải nhập viện trong tình trạng bị thương sau một cuộc tấn công bằng dao nhằm vào họ tại một nhà hàng ở Noida, với cảnh sát ở Noida đã bắt giữ ba trong số những kẻ tấn công.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 4, năm ngày sau một cuộc tấn công khác vào giám đốc điều hành của một công ty tư nhân tại một quầy bar phục vụ trong một trung tâm mua sắm bởi một số tranh cãi về hóa đơn thanh toán.

Trong trường hợp này, người khiếu nại Shailendra Pal (23 tuổi) cho biết anh ta và bạn của mình là Rohit Nishad và Vishal Gautam đã đến nhà hàng và quán cà phê 'Food Zilla - Chai Sutta' ở Sector 15 để ăn tối vào tối thứ Bảy.

"Chúng tôi đã gọi một ly cà phê lạnh và cà phê sữa lắc nhưng chúng có mùi vị không tốt. Khi chúng tôi báo cáo điều này với chủ nhà hàng, anh ta bắt đầu gây gổ với chúng tôi, bạo hành chúng tôi và gọi ba hoặc bốn nhân viên của mình để hợp sức. , "Ông Pal tuyên bố.

"Bằng cách nào đó, chúng tôi đã trốn thoát được nhưng họ đã tóm được Vishal và tấn công anh ấy bằng dao. Rohit và tôi quay lại để cứu anh ấy nhưng sau đó Rohit cũng bị tấn công. Cả hai đều bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị", nạn nhân tường trình trong đơn khiếu nại đến cảnh sát.

Thực khách tố bị nhân viên cửa hàng tạp hóa ở California hành hung

Một người mua hàng tạp hóa ở San Bernardino nói rằng anh ta đã bị nhân viên lôi vào tủ, đá và dẫm lên sau khi đưa ra nhận xét về dịch vụ khách hàng.

John Valencia cho biết anh đang chọn một ít cà phê và kem tại Stater Brothers trên Phố E. Baseline vào khoảng 8 giờ sáng thứ Tư (sự việc xảy ra vào 13/4). Đám đông xếp hàng dọc tại quầy thanh toán duy nhất rất dài, vì vậy anh ấy đã hỏi một người quản lý gần đó xem họ có thể mở một làn thanh toán khác không. Nhưng người quản lý đã phớt lờ anh ấy.

"Không lúc nào tôi tỏ ra hung hăng, không lúc nào tôi to tiếng Tôi chỉ yêu cầu anh mở một làn đường khác.", Valencia nói.

Cuối cùng, sau khi được yêu cầu rời đi, Valencia cho biết anh bất ngờ bị lôi vào tủ quần áo một cách tàn bạo.

Nhân viên hành hung khách hàng vì đã góp ý về dịch vụ khách hàng (Ảnh: MEAWW)

"Những nhân viên khác đến và họ đã đè tôi xuống đất. Tôi thấy họ cố gắng đóng cửa lại, và tôi cố gắng đá tung cánh cửa để họ không đóng lại. Hai trong số họ bắt đầu đánh tôi, sau đó họ bắt đầu đá vào mặt tôi và dậm vào lưng và đấm vào đầu tôi trong khi giữ tôi xuống.", Valencia tường thuật lại.