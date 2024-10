Sâm Thổ Hào, loại cây thuốc bổ cổ xưa, trồng thành công ở Nghệ An, cuốc một nhát bật lên củ to bự Sâm Thổ Hào ở huyện này của Nghệ An là loại cây thuốc bổ gì mà trồng thành công, cứ 1ha dân thu 200 triệu?

Sâm Thổ Hào là loại cây trồng được danh tướng, tiến sĩ Phạm Kinh Vỹ di thực về trồng trên quê hương, từ gần 300 năm trước. Trước đây cây sâm quý này được trồng tại các xã Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Tùng của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.