Sân bay Tân Sơn Nhất sắp có 3 tuyến xe buýt phục vụ khách

Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã có kế hoạch chính xác tái khởi động tuyến xe buýt 109. Theo đó, tuyến xe buýt 109 có lộ trình bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất do hãng xe Phương Trang đảm nhận sẽ chính thức khai thác ngày 13/9.

Được biết, đây là tuyến buýt không trợ giá, với giá vé là 8.000 - 15.000 đồng/lượt, xe 20 chỗ có máy lạnh. Tuyến này hoạt động từ 5 giờ 45 - 23 giờ 40 với tần suất 45 phút/chuyến. Xe buýt số 109 sẽ đón, trả khách tại dãy B ga quốc nội (B17 - B20) và tại khu vực đối diện sảnh ra của ga đến quốc tế.

Khu vực đón xe buýt tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Lộ trình tuyến: Lượt đi: Bến xe buýt Sài Gòn - Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Yersin - Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi - Đường Pasteur - Đường Võ Thị Sáu - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Phan Đình Giót - Đường Trường Sơn - Cầu vượt - Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế).

Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc nội) - Đường Trường Sơn - Đường Trần Quốc Hoàn - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Hàm Nghi - Đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang cho biết, đơn vị đã chuẩn bị xe, nhân lực để sẵn sàng cho hoạt động của tuyến xe buýt này vào ngày 13/9 tới. Tuyến sẽ góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, thêm lựa chọn xe công cộng cho hành khách ở sân bay.

Trước đó, năm 2016, tuyến 109 (sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành) do công ty Công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam (SATSCO) đảm nhận khai thác. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuyến này đã tạm ngưng hoạt động gần 2 năm nay. Sau thời gian tạm ngưng tuyến này, đến nay tuyến buýt 109 do hãng xe Phương Trang khai thác sẽ thay thế tuyến trên.

Tân Sơn Nhất tăng số lượng xe buýt phục vụ hành khách. Ảnh: H.T

Như vậy, sắp tới sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có 3 tuyến xe buýt (bao gồm trợ giá và không trợ giá) phục vụ hành khách. Cụ thể, tuyến xe buýt 152 (Khu dân cư Trung Sơn – Bến Thành – Sân bay Tân Sơn Nhất), tuyến xe buýt 109 (Bến xe buýt Sài Gòn – Sân bay Tân Sơn Nhất), tuyến xe buýt 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất – Đường cao tốc – Bến xe Vũng Tàu) và tuyến buýt 109 (bến xe buýt Sài Gòn - Tân Sơn Nhất).

Được biết, tuyến xe buýt 152 có giá vé là 5.000 đồng/lượt, học sinh - sinh viên là 3.000 đồng/lượt. Tuyến xe buýt 72-1 có giá vé toàn tuyến là 160.000 đồng/lượt, 1/2 lộ trình là 80.000 đồng/lượt. Tuyến xe buýt 109 giá vé là từ 8.000 đến 15.000 đồng/lượt.

Hành khách có thể dễ dàng đón xe buýt tại cửa ga quốc tế, vừa ra cửa là có xe buýt. Ngoài ra, tại ga quốc nội, hành khách đón xe buýt tại làn B với nhiều bảng chỉ dẫn chi tiết.