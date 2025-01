Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả sáng tạo trong thu hút, tập hợp hội viên, nông dân

Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả hiện có 8 cơ sở hội gồm Quang Hanh, Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cẩm Phú, Cẩm Sơn, Mông Dương, Hải Hòa, Dương Huy. Trong năm 2024 Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả đã phát triển mới 211 hội viên đạt trên 150 % kế hoạch giao, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 4179 hội viên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội Nông dân TP Cẩm Phả cho hay, để đạt kết quả này, Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả phù hợp điều kiện thực tế ở từng xã, phường trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tại phường Cẩm Sơn, Hội Nông dân phường đã thành lập mới 1 tổ hội nghề nghiệp "Chế biến món ăn", phối hợp mở lớp dạy nghề sơ cấp nấu ăn cho 35 hội viên, tích cực vận động đăng ký thi đua hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vay vốn nguồn giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở cho hộ có thu nhập thấp số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Các tiểu thương và các hộ kinh doanh ký cam kết về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: DDCI Cẩm Phả

Đặc biệt, trong năm 2024, Hội Nông dân phường Cẩm Sơn đã xây dựng mô hình "Chợ nói không với thực phẩm không an toàn tại chợ Độc Lập", tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho 150 cán bộ, hội viên.

Tham gia mô hình, các hộ kinh doanh tại chợ đã ký cam kết thực hiện đúng các tiêu chí như: Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất ,kháng sinh ngoài danh mục cho phép; không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc; không sản xuất, kinh doanh, chế biến va tiêu dùng thực phẩm bẩn...

Hội Nông dân phường Cẩm Bình phối hợp tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà” đợt 2 năm 2024. Ảnh: DDCI Cẩm Phả

Tại phường Cẩm Bình, Hội Nông dân phường đã thu hút được hàng nghìn cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hưởng ứng mô hình "Đổi rác lấy cây xanh" và "Đổi rác lấy các sản phẩm thân thiện với môi trường". Qua chương trình này đã góp phần làm thay đổi căn bản hành vi, nếp sống trong sinh hoạt của người dân; xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh...

Còn tại phường Mông Dương, Hội Nông dân phường Mông Dương đã xây dựng mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" gồm 2 tổ tự quản với 10 thành viên. Quá trình thực hiện mô hình, các thành viên đã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trên thực hiện tốt 5 "tự phòng", 5 "tự quản", 2 "tự hòa giải", giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục cho người lầm lỗi, hạn chế thấp nhất nguyên nhân, điều kiện tái phạm, vi phạm pháp luật.

Các thành viên mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" phường Mông Dương họp phân công trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hội Nông dân phường Mông Dương



Được biết, phường Mông Dương là phường có diện tích rộng 120km2, với 4.400 hộ, 14.000 nhân khẩu thường trú và 3.000 nhân khẩu tạm trú. Đây là địa bàn khá phức tạp mà các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động. Do đó, việc xây dựng và duy trì mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự có ý nghĩ quan trọng. Theo đó, tình hình an ninh trật tự đảm bảo, người dân ngày càng nâng cao nhận thức, hiểu biết về chấp hành pháp luật...

Xã Hải Hòa là xã mới thành lập của thành phố Cẩm Phả với tổng diện tích toàn xã là 96km2, dựa trên sự sáp nhập hai xã Cộng Hòa và Cẩm Hải. Trong năm qua, Hội Nông dân xã Hải Hòa đã tổ chức tuyên truyền được 12 hội nghị về các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách mới của Nhà nước, công tác khuyến nông, chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm, chăn nuôi lợn, chuyển giao giống lúa mới… tới 1.200 lượt hội viên toàn xã.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, Hội Nông dân xã Hải Hòa đã thành lập được 2 HTX (HTX nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả và HTX Sâm Hải Hòa); 1 tổ hợp tác nuôi tôm công nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó đã thúc đẩy hội viên tham gia phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

HTX Nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả (xã Hải Hòa, TP Cẩm Phả) ổn định sản xuất sau bão số 3. Ảnh: DDCI Cẩm Phả

Chủ tịch Hội Nông dân TP Cẩm Phả Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, những mô hình trên đã góp phần tích cực trong việc phát triển hội viên, củng cố, phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân trong năm 2024.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng hội, triển khai thực hiện các mô hình tập hợp hội viên, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng trong thời gian tới các cấp hội cần thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở thông qua các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, đối thoại, trao đổi giữa nông dân với các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, cần thường xuyên đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện các mô hình mới, gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hàng năm của tổ chức hội; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, làm giàu, giảm nghèo bền vững...