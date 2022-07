Hình ảnh của phim hài sitcom dành cho giới trẻ "Sao phải xoắn". Nguồn: VTV

Phim Sao phải xoắn giải quyết vấn đề của Gen Z theo kiểu của Gen Z

Sao phải xoắn là câu chuyện vui tươi xoay quanh nhóm bạn Đạt Vịt, Tuấn Hách, Chan Chan Kim và Thanh điện. Đạt là sinh viên năm cuối, học về kiến trúc nhưng đam mê lớn nhất là rap. Đạt sống cùng bà nội - một người bà yêu thương nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, luôn mong muốn Đạt tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Trong một lần bà nội phải vào miền Nam dài ngày lo công việc, Đạt nảy ra ý định làm giàu bằng cách cho thuê nhà. Cùng với cô Mộng – người giúp việc lâu năm của gia đình, Đạt đã kiếm được những vị khách đầu tiên là Tuấn hách – sinh viên kinh tế nhưng là tài năng công nghệ, một hacker có tiếng trong giới, Chan Chan Kim – một cô nàng "bánh bèo" sống ảo và Thanh điện, sinh viên điện lực, cục súc, dữ dằn nhưng trượng nghĩa, hết lòng vì bạn bè. Nhóm bạn trẻ với những xuất thân, hoàn cảnh và tính cách khác nhau sống cùng nhau, xảy ra nhiều tình huống tréo ngoe "dở khóc dở cười". Qua đó, họ cùng nhau trưởng thành, nhận ra những bài học giá trị trong cuộc sống.

Phim Sao phải xoắn giải quyết vấn đề của Gen Z theo kiểu của Gen Z.

Sao phải xoắn là một seri sitcom hài về các bạn trẻ có duyên tìm đến nhau trong một ngôi nhà chung mà nhân vật trung tâm là Đạt Dark (hay còn gọi là Đạt Duck - Đạt Vịt ) làm chủ nhà. Một nhóm các bạn trẻ từ lạ thành quen thích nghi với nhau và xây dựng lên một mối quan hệ tình bạn hiện đại và trẻ trung, bền chặt.

Những vấn đề trong cuộc sống mưu sinh, tự lập cũng như những hoài bão, ước mơ, những khó khăn tình cảm, tâm sinh lý thường gặp của các bạn trẻ sẽ được đề cập đến giống như bao bộ phim khác. Tuy nhiên, cách thể hiện và cách các nhân vật trẻ trong phim đối diện, giải quyết các vấn đề cá nhân cũng như của bạn bè xung quanh sẽ theo một cách rất mới, hiện đại trẻ trung và rất Gen Z theo tinh thần "sao phải xoắn". Việc gì cũng có thể xử lý được hết!

Là một seri sitcom hài do đó toàn bộ câu chuyện phim cũng như các vấn đề cuộc sống của Gen Z được Sao phải xoắn nêu ra đều mang màu sắc hài hước và dí dỏm.

Chia sẻ với Dân Việt về nét mới của phim, cặp đạo diễn Trần Trọng Khôi – Phạm Gia Phương cho biết: "Nét mới của phim đó là sức trẻ và tinh thần vui vẻ của dàn diễn viên tác động vào nội dung của bộ phim. Phim có một dàn diễn viên mới và rất giàu năng lượng. Các bạn thích nghi rất nhanh với không khí của kịch bản. Bản thân các đạo diễn và nhà sản xuất khi cast diễn viên cho phim cũng đã tìm những nét độc đáo trong con người từng diễn viên ngoài đời thật để từ đó xây dựng cho các nhân vật trong phim sao cho thật và sinh động nhất".

Công Dương - gương mặt được yêu thích của "Nhà trọ Balanha" tiếp tục hứa hẹn gây ấn tượng trong "Sao phải xoắn". Ảnh: VFC

Nói về những khó khăn của thể loại phim sitcom khi thực hiện bộ phim này, các đạo diễn bày tỏ: "Khó khăn lớn nhất có lẽ là tạo ra tiếng cười cho không khí của phim sao cho hiện đại, văn minh nhưng cũng phải sát với đời sống của các bạn trẻ bây giờ".

Vì sao phim Sao phải xoắn chiếu vào khung giờ 18h30 trên VTV3?

"Một khó khăn khác là hiện nay các nền tảng xã hội như Tiktok hay Facebook… xuất hiện nhan nhản, với rất nhiều clip hài ngắn hay các nội dung phong phú đa dạng. Việc muốn Sao phải xoắn gây ấn tượng và được khán giả đón nhận cũng là một thách thức lớn. Bộ phim được VTV3 chiếu vào khung giờ 18h30 là khung giờ không chỉ dành cho các bạn trẻ mà cho cả những thành viên gia đình của họ khi đó là giờ đoàn tụ trước bữa cơm tối của mỗi nhà", các đạo diễn cho biết thêm.

Bộ phim được VTV3 chiếu vào khung giờ 18h30 là khung giờ không chỉ dành cho các bạn trẻ mà cho cả những thành viên gia đình của họ khi đó là giờ đoàn tụ trước bữa cơm tối của mỗi nhà. Ảnh: VFC

Sao phải xoắn với vai trò là một sản phẩm truyền thông của VTV cũng mang thêm tinh thần hướng về gia đình và các giá trị tình cảm bạn bè, tình yêu cốt lõi chứ không đơn thuần chỉ là giải trí với tiếng cười nhẹ nhàng.



Về dàn diễn viên của Sao phải xoắn, cặp đạo diễn chia sẻ rằng: "Tất cả các diễn viên trẻ trong phim đều rất ấn tượng, nhiệt huyết và say nghề khi tham gia phim này. Diễn viên trẻ Công Dương đảm nhận nhân vật chính và cũng là người gây ấn tượng rất mạnh mẽ khi chuyển sang đóng ở thể loại hài sitcom.

Nhân vật Đạt Vịt của Công Dương là một Rapper không chuyên vô cùng đam mê Rap. Công Dương từ lúc nhận lời đóng phim cho đến khi bấm máy chỉ có hơn một tháng để làm quen và biến mình thành một Rapper chính hiệu. Đây là một điều Công Dương đã làm rất tốt và gây bất ngờ cho toàn ê-kíp vì bản thân Dương bình thường rất kiệm lời.

Công Dương từ lúc nhận lời đóng phim cho đến khi bấm máy chỉ có hơn một tháng để làm quen và biến mình thành một Rapper chính hiệu. Ảnh: VFC

Về vai nữ chính, diễn viên Kiều My gây chú ý vì nhan sắc xinh đẹp nổi bật. Kiều My được các đạo diễn nhận xét là diễn rất sáng tạo, hài hước và duyên dáng. Nhân vật Chan Chan Kim của Kiều My là một hot girl sống ảo trên mạng. Nhân vật khác hoàn toàn với tính cách của Kiều My ngoài đời. Tuy nhiên, Kiều My cũng đã thể hiện cực sinh động và độc đáo nhân vật rất cá tính này.

Những diễn viên lớn tuổi cũng góp phần vào tiếng cười cho bộ phim như nghệ sĩ Minh Vượng, Hồ Liên. Hiện cảnh quay của nghệ sĩ Minh Vượng chưa quay, còn diễn viên Hồ Liên vai cô Mộng giúp việc trong nhà chắc chắn sẽ gây ấn tượng với khán giả.

Sao phải xoắn do cặp đạo Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi, biên tập Lại Phương Thảo, DOP: Hoàng Tích Thiện và sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Minh Vượng – bà nội Đạt, Hồ Liên – cô Mộng, Công Dương – Đạt Vịt, Kiều My – Chan Chan Kim, Minh Trà – Thanh điện, Đức Châu – Tuấn hack.

Sao phải xoắn phát sóng vào lúc 18h30 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, nằm trong khung chương trình Cuộc sống tươi đẹp bắt đầu từ hôm nay (9/7).